Panini al burro, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei panini al burro di Fulvio Marino, un’altra ricetta da provare grazie ai suggerimenti dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Nella puntata di oggi 17 febbraio 2022 di E’ sempre mezzogiorno altre nuove ricette da copiare e come sempre conclude la puntata Fulvio Marino con il suo pane fatto in casa. I panini al burro sono i panini morbidi, i panini soffici che possiamo farcire come preferiamo; lui sceglie la mortadella, il ripieno preferito di Antonella Clerici. Possiamo farcire i panini con altri salumi o formaggi, magari con la marmellata o con la golosa Nutella. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette in tv di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Panini al burro

Ingredienti per il roux: 50 g di farina, 150 g di burro

per l’impasto: 800 g di farina tipo 0, 200 g di semola di grano duro, 400 g di acqua, 120 g di uova, 15 g di lievito di birra, 20 g di zucchero, 20 g di sale

per spennellare: 1 tuorlo, 30 ml di panna

Preparazione: iniziamo dal roux e sciogliamo il burro nel pentolino, quindi versiamo la farina a pioggia. Mescoliamo bene e facciamo raffreddare.

Passiamo all’impasto e nella ciotola versiamo la farina 0, la semola di grano duro, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua, impastiamo, aggiungiamo lo zucchero e impastiamo per circa 10 minuti, poi uniamo il roux e facciamo assorbire bene. Completiamo con il sale e il resto dell’acqua. Versiamo l’impasto in un contenitore leggermente oleato e lasciamo lievitare a temperatura ambiente circa 2 ore coperto.

Formiamo i filoncini da 150 grammi e disponiamo nella teglia con carta forno, facciamo lievitare coperti fino al raddoppio. Spennelliamo poi con il mix tuorlo e panna e mettiamo in forno a 240° per circa 10 minuti. Farciamo i panini al burro di Fulvio Marino come preferiamo, con salumi, formaggi, magari anche con la Nutella o la marmellata.

