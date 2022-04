La ricetta del rotolo della felicità, la ricetta di Simone Buzzi da E’ sempre mezzogiorno. Una frittata cotta in forno ma anche farcita, ripiena con crema di piselli, con il ragù, con i funghi e con il formaggio. La frittata di Buzzi diventa un rotolo che completiamo con le fette di formaggio, questa volta la scamorza affumicata. Una vera delizia, un’altra ricetta di Simone Buzzi che possiamo anche trasformare. Possiamo scegliere un ripieno diverso, magari eliminare un ingrediente e aggiungerne un altro. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare il rotolo di frittata al forno con ragù, funghi e formaggio.

Rotolo della felicità E’ sempre mezzogiorno – Ricette Simone Buzzi

Ingredienti per la base: 8 uova, 80 ml di fecola di patate, 100 g di formaggio grattugiato, 50 ml di latte, erba cipollina tritata

per la farcia: 20 g di lardo a fette, ½ cipolla bionda, 1 rametto di rosmarino, 300 g di macinato di manzo, 200 g di passata di pomodoro, 150 g di piselli lessati, 100 g di asparagi, 100 g di funghi champignon, 1 spicchio d’aglio, 200 g di brie a fette, olio evo, sale e pepe

per la copertura:150 g di scamorza affumicata a fette, 60 g di songino

Preparazione: abbiamo i piselli lessi, li frulliamo con un pochino di olio. Tagliamo i funghi a fette e li facciamo andare in padella con un po’ di olio e l’aglio, saliamo. Gli asparagi li peliamo e cuociamo sulla bistecchiera, saliamo.

Tritiamo il lardo e mettiamo nella pentola con cipolla e rosmarino, facciamo andare, togliamo cipolla e rosmarino e aggiungiamo il macinato di carne, sale, pepe e facciamo rosolare, solo dopo uniamo la passata di pomodoro e facciamo cuocere, otteniamo un sugo non acquoso.

Per la frittata sbattiamo le uova con il latte, cipolla tritata, la fecola di patate e il formaggio grattugiato, lavoriamo il tutto e versiamo nella teglia da forno foderata con la carta, mettiamo in forno a 180° per 15 minuti.

Togliamo dal forno e farciamo con la crema di piselli, aggiungiamo il ragù, i funghi, il formaggio a fette e gli asparagi, lasciamo liberi i bordi. Arrotoliamo e adesso sul rotolo adagiamo le fette di scamorza, mettiamo in forno altri 10 minuti e gustiamo tagliando a pezzi e servendo su foglie di songino.