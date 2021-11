Gnocchi all’amatriciana, doppia ricetta per Simone Buzzi

Non piaceranno a tutti le ricette di Simone Buzzi ma sono una vera bomba, golose come la ricetta degli gnocchi all’amatriciana di oggi 11 novembre 2021. La ricetta degli gnocchi di patate con il ripieno di pecorino e pepe nero, poi la ricetta della salsa all’amatriciana, un sugo veloce e buonissimo. La ricetta di Simone Buzzi per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno è da copiare, sono in realtà due ricette, prima la ricetta degli gnocchi di patate ripieni e poi il sugo per l’amatriciana. Ecco il primo piatto del giorno con Buzzi e Antonella Clerici.

Ricette Simone Buzzi E’ sempre mezzogiorno – Gnocchi di patate all’amatriciana

Ingredienti – Per gli gnocchi: 1 kg di patate rosse, 1 uovo, 100 g di formaggio grattugiato, 300 g di farina 00, 300 g di pecorino grattugiato, acqua fredda, pepe nero

per la salsa all’amatriciana: 7 fette di guanciale, 600 g di pomodori pelati, 20 ml di vino bianco

Preparazione: laviamo le patate, lessiamo e schiacciamo, facciamo intiepidire e uniamo l’uovo, mescoliamo e aggiungiamo il formaggio grattugiato e la farina, intanto le patate saranno già raffreddate. Impastiamo e copriamo il panetto, lasciamo riposare almeno 10 minuti e poi stendiamo con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di farina. Otteniamo un o spessore di mezzo cm e poi ritagliamo con un coppapasta i dischetti non troppo grandi. Al centro di ogni dischetto mettiamo il ripieno.

Il ripieno lo facciamo con pecorino grattugiato, pepe e un po’ di acqua fredda, attenzione, l’acqua la aggiungiamo un po’ alla volta, otteniamo un composto asciutto. Disposto il ripieno chiudiamo ogni dischetto e abbiamo le palline, gli gnocchi. Cuociamo in acqua bollente e salata per circa 5 minuti.

In padella facciamo andare il guanciale tagliato a listarelle, si deve dorare, quindi sfumiamo con il vino e solo quando è evaporato aggiungiamo pomodori pelati, sale, e pepe, facciamo cuocere almeno 20 minuti.

Saltiamo gli gnocchi ben scolati in padella con la salsa e serviamo completando con altro formaggio grattugiato.

