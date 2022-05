Pizza con le cipolle, la ricetta del tirot di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino della pizza con le cipolle, il tirot dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 13 maggio 2022. Un’altra ricetta per un altro impasto lievitato e questa volta Fulvio Marino ci chiede davvero un bel po’ di pazienza in cucina con le varie lievitazioni. Nella ricetta della pizza di cipolle le cipolle vanno anche nell’impasto e poi ovviamente sopra condite con olio e sale. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Fulvio Marino e Antonella Clerici. Sono le ultime settimane di E’ sempre mezzogiorno, seguiremo le nuove ricette fino al 3 giugno 2022.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza con cipolle

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0, 650 g di acqua,12 g di lievito di birra, 80 g di strutto, 22 g di sale

per farcire: 400 g di cipolle bianche

lievitazioni: impasto lasciato lievitare per 2 ore a temperatura ambiente.

Pezzature da 600 grammi lasciate lievitare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Pezzature stese lasciate lievitare per 30 minuti a temperatura ambiente.

Pizze condite lasciate riposare per 1 ora a temperatura ambiente.

Cottura: 250° per 20 minuti

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, il lievito di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda, mescoliamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e solo alla fine uniamo lo strutto ma un po’ alla volta, completiamo l’impasto. Aggiungiamo adesso due cipolle o anche meno che abbiamo tritato molto sottili, amalgamiamo bene, copriamo e facciamo riposare 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo, dividiamo in pezzature da 600 g e facciamo una piega per entrambi i panetti. Disponiamo sulla teglia unta e copriamo, facciamo lievitare 30 minuti a temperatura ambiente, poi allarghiamo nella teglia fino quasi ai bordi. Copriamo e facciamo lievitare altri 30 minuti. Adesso stendiamo ancora completamente la pizza e condiamo con le cipolle che abbiamo tagliato a fette sottili e condito con olio. Saliamo e copriamo, ancora 1 ora di lievitazione. Mettiamo in forno a 250° per 20 minuti.