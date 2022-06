La teglia di pizza margherita di Fulvio Marino

Si chiude una stagione di grande successo per E’ sempre mezzogiorno su Rai 1. Ma prima di salutare il pubblico che ha seguito con grande affetto il programma, non mancano le super ricette perfette anche per l’estate. A dire il vero la teglia di pizza margherita con la ricetta suggerita da Fulvio Marino è un must have per tutte le stagioni. La pizza si sa, è sempre perfetta. E in estate ne servono quantità industriali, visto che si passa più tempo con amici e parenti. E allora la cosa migliore è preparare una bella teglia. Vediamo quindi come fare con la super ricetta di Fulvio Marino che dal programma di Rai 1 suggerisce la ricetta della pizza margherita in teglia.

La teglia di pizza margherita con la ricetta di Fulvio Marino

Ingredienti

– per l’impasto:

250 g di farina tipo 0

250 g di farro bianco

320 g di acqua

6 g di lievito di birra

10 g di sale

20 g di olio evo

– per farcire:

300 g di passata di pomodoro

150 g di mozzarella

Olio evo

Basilico

– lievitazioni:

Impasto lasciato lievitare per 1 ora a temperatura ambiente e 2 ore in frigorifero

Palline da 500 grammi lasciate lievitare per 2 ore a temperatura ambiente.

– cottura:

250° per 10 minuti

220° per 20 minuti

Per la ricetta possiamo usare una semplice ciotola oppure utilizzare la planetaria. Cosa dobbiamo fare? Iniziamo chiaramente per la nostra pizza in teglia dall’impasto: misceliamo le due farine (possiamo usare anche solo la tipo 0), quindi uniamo il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto e, infine, aggiungiamo l’olio evo ed impastiamo fino a farlo assorbire. Copriamo e lasciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e 2 ore in frigorifero. Poi, come leggere nel riassunto dei passaggi, facciamo delle palline allungate e facciamo lievitare ma in questo caso, a temperatura ambiente. Allarghiamo ciascun panetto all’interno di una teglia ben oliata. Condiamo in superficie con la passata di pomodoro condita (1 l passata, 11 g sale, 20-30 g olio evo), mozzarella ben asciutta tritata, olio e basilico. Cuociamo in forno caldo e statico a 250° per 10 minuti e ancora a 220° per altri 20 minuti. La nostra pizza in teglia è servita. Per rivedere tutti i passaggi della ricetta di Fulvio Marino visitate il sito ufficiale rai, www.raiplay.it.