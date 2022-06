Gino Sorbillo, la ricetta del ripieno aperto pronto subito

Il ripieno aperto pronto subito è la ricetta di Gino Sorbillo per le ricette di Camper, una vera delizia per il sabato sera o anche un’idea golosa e furba. Infatti, Gino Sorbillo suggerisce di preparare la base di questa pizza con il fior di latte e poi conservarla nella pellicola, in questo modo resterà morbida, perfetta anche per il giorno dopo. Ovviamente se fa caldo conserviamo subito in frigo. Possiamo condire subito e gustare subito completando con gli ingredienti suggeriti da Sorbillo. Ripieno aperto perché in pratica è una pizza piegata a metà e poi è pronto subito perché basta davvero poco con gli ingredienti che vogliamo. Ecco la ricetta della pizza ripiena aperto e pronta subito da camper.

Ricette Camper, il ripieno aperto pronto subito di Gino Sorbillo

Ingredienti e preparazione: in 500 g di acqua sciogliamo 1 grammo di lievito di birra fresco e poi versiamo a pioggia 750 g di farina debole, impastiamo con il cucchiaio e a metà fase aggiungiamo 22 g di sale. Impastiamo per 15 minuti con media forza e lasciamo a temperatura per 30 minuti coperto.

Dividiamo poi in panetti di circa 250 g, disponiamo se possibili nei contenitori per fare lievitare i panetti e facciamo lievitare coperto, i panetti devono raddoppiare il loro volume, dipende dalla temperatura ambiente.

Stendiamo i panetti lasciando il bordo più alto, condiamo con un po’ di olio di oliva che spalmiamo e aggiungiamo le fette di fior di latte. Mettiamo in forno dai 12 ai 15 minuti a 250° C. Togliamo dal forno e pieghiamo subito la pizza a metà. Lasciamo se vogliamo anche raffreddare, chiudiamo nella pellicola e possiamo consumarla anche il giorno dopo, basterà scaldarla in padella o in forno coperta. Condiamo con l’insalata riccia già condita, con ciò che vogliamo, fette di prosciutto crudo, carciofini sott’olio, pomodorini datterini gialli e rossi, rucola selvatica, cacio ricotta cilentana che grattugiamo. Se vogliamo anche della mozzarella a fette. Ripieghiamo di nuovo la pizza e possiamo servire.