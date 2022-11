Margherita soffice in teglia, la ricetta di Fulvio Marino

Golosissima la ricetta della pizza margherita soffice in teglia di Fulvio Marino

La ricetta di Fulvio Marino della margherita in teglia. E’ una focaccia margherita o è una pizza margherita? La ricetta da E’ sempre mezzogiorno oggi 18 novembre 2022 darà di certo come risultato una margherita in teglia molto soffice. Una pizza morbida, golosa, una pizza diversa dalle solite. Per fare una pizza così soffice nell’impasto aggiungiamo anche il latte. Fulvio Marino come sempre suggerisce tutto nel dettaglio, dalle dosi giuste ai passaggi. Ecco come si fa la pizza soffice in teglia con tanta mozzarella, passata di pomodoro e poi fuori dal forno le foglie di basilico fresco. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici e Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Margherita soffice in teglia

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina di semola, 500 g di farina tipo 0, 350 ml di acqua, 350 ml di latte, 7 g di lievito di birra, 22 g di sale, 50 g di olio evo

Per condire: 300 g di passata di pomodoro, 1 mozzarella, foglie di basilico, olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, la farina di semolato, la farina 0 e aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato, tutto il latte e quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo il sale con il resto dell’acqua. Impastiamo e solo alla fine aggiungiamo l’olio, facciamo assorbire. Copriamo e mettiamo in frigo per circa 12 ore.

Con l’impasto freddo formiamo panetti da 600 grammi e disponiamo con delicatezza sulla teglia ben unta. Copriamo e facciamo lievitare per circa 2 ore. Stendiamo sulla teglia la pasta lievitata, lo facciamo in 2 o 3 riprese arrivando ai bordi. Facciamo riposare per circa 30 minuti. Condiamo con la passata, la mozzarella, olio di oliva e mettiamo in forno a 250° per circa 25 minuti. Togliamo dal forno e completiamo con le foglie di basilico fresco.