Focaccia genovese, la ricetta di Fulvio Marino

Da provare subito la focaccia di Fulvio Marino, la ricetta E' sempre mezzogiorno

E’ la ricetta della focaccia fatta in casa da Fulvio Marino, è la ricetta della focaccia genovese. Come sempre Fulvio Marino aggiunge alle ricette E’ sempre mezzogiorno solo ottimi consigli ed ecco la ricetta da fare in casa, la ricetta della focaccia genovese. E’ questa la ricetta scelta per la seconda serata del festival di Sanremo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e Fulvio Marino, gli ingredienti e i vari passaggi. Come sempre lievitazione e altri step sono tutti da seguire in modo perfetto. Ecco la ricetta di oggi, la ricetta della focaccia genovese, soffice, golosa e buonissima.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno- Focaccia di Sanremo

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 325 g di acqua, 6 g di lievito di birra fresco, 25 g di olio evo taggiasco, 5 g di malto in polvere, 12 g di sale, Olio evo

Per la salamoia: 100 g di acqua, 100 g di olio evo taggiasco, 15 g di sale

Preparazione: per la salamoia versiamo l’acqua, l’olio e il sale all’interno del biberon da cucina, misceliamo gli ingredienti in modo da ottenere un liquido uniforme.

Per l’impasto: versiamo in una ciotola la farina, l’acqua, il lievito e il malto in polvere. Amalgamiamo il tutto e, una volta assorbita l’acqua dall’impasto, aggiungiamo il sale e l’olio. Continuiamo a impastare e, una volta ottenuto un composto morbido ed omogeneo, mettiamo a riposare per 2 ore in una ciotola leggermente oleata coperta con la pellicola trasparente.

Una volta terminata la lievitazione, versiamo l’impasto su una teglia ben oleata e lasciamo lievitare 1 ora. Stendiamo ora l’impasto fino ai bordi della teglia e lasciamo lievitare per 45 minuti. Bagniamo con la salamoia e procediamo con la cottura. Inforniamo e cuociamo a 230° per 15/20 minuti. Sarà buonissima sia fredda che calda, Antonella Clerici la adora anche nel cappuccino.