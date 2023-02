Ricette Fulvio Marino: pizza con cipolle, olive e acciughe

Ecco la super ricetta della pizza con cipolle, olive e acciughe di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

E’ davvero buonissima la pizza con olive e acciughe di Fulvio Marino, la pizza che ha proposto tra le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ una pizza o una focaccia, di certo è soffice e gustosa. Come tutte le ricette di Fulvio Marino anche la pizza all’Andrea con cipolle, olive e capperi è spiegata nel dettaglio. Più lievitazioni in breve tempo, abbiamo quindi bisogno di un po’ di pazienza e tempo per fare questa pizza con olive, cipolle e capperi di Fulvio Marino. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Ecco come si fa passaggio dopo passaggio un’ottima focaccia, un’ottima pizza con le cipolle.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino, la pizza con olive e acciughe

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0, 330 g di acqua, 7 g di lievito di birra, 25 g di olio evo, 12 g di sale

Per condire: 2 spicchi d’aglio (che possiamo anche non aggiungere), 20 g di acciughe sott’olio, 50 g di olive taggiasche, 20 g di capperi, olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda, mescoliamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Adesso impastiamo pochi minuti, aggiungiamo anche l’olio e impastiamo ancora. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Poi facciamo qualche piega e disponiamo l’impasto già un po’ allungato nella teglia ben unta con l’olio. Copriamo e lasciamo 45 minuti. Poi stendiamo l’impasto con le mani e copriamo, lasciamo altri 30 minuti. Completiamo la pizza con la cipolla cruda a fette, disponiamo anche le acciughe sott’olio formando una griglia, come mostra la foto, poi i capperi e le olive. Mettiamo in forno 15 minuti a 250°. Sarà buonissima sia calda che fredda.