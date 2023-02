Pizza margherita al vapore, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pizza al vapore, la margherita al vapore di Fulvio Marino

Se abbiamo voglia di una pizza Margherita diversa dal solito ecco la ricetta perfetta, la ricetta della pizza Margherita al vapore di Fulvio Marino. È una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è una ricetta da provare subito però ovviamente per fare le pizze al vapore abbiamo bisogno di una vaporiera o abbiamo bisogno di creare la condizione perfetta per cuocere al vapore. Come sempre nella cucina di Antonella Clerici su Rai Uno Fulvio Marino ci regala ricette che tutti possiamo eseguire. Pane, pizza, focaccia, brioche, biscotti, grissini, fette biscottate, dolci di vario tipo ma soprattutto pizze e questa volta la pizza Margherita di Fulvio Marino e al vapore ecco la ricetta del 24 Febbraio 2023 ecco come si prepara la pizza Margherita al vapore o qualsiasi altra pizza ma sempre al vapore.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza margherita al vapore

Ingredienti: 500 g di farina 0, 10 g di lievito di birra fresco, 150 g di acqua, 150 g di latte, 11 g sale, 25 g olio evo, 300 g passata di pomodoro, 200 g mozzarella, basilico, origano, olio evo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il latte, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua. Mescoliamo il tutto e solo dopo aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva. Otteniamo un impasto liscio e omogeneo che copriamo con la pellicola. Facciamo lievitare un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Dividiamo l’impasto in panetti da 100 grammi, li facciamo lisci e tondi. Foderiamo la teglia con la carta forno disponiamo i panetti che copriamo con la pellicola, facciamo lievitare un’ora e mezza sempre a temperatura ambiente.

Stendiamo ogni singolo panetto con le dita partendo dal centro verso i bordi, in questo modo otteniamo anche un po’ di cornicione. Disponiamo le pizzette nella vaporiera e facciamo cuocere per 15 o 20 minuti. Condiamo le margherite al vapore solo dopo la cottura, quindi, passata di pomodoro, mozzarella, origano e un filo di olio, mettiamo adesso in forno a 250° per 8 minuti circa. Possiamo ovviamente condire le pizzette come preferiamo. Una volta uscite dal forno le golose margherite al vapore non dimentichiamo di aggiungere una foglia di basilico fresco.