Polpettone di lenticchie in crosta di patate, ricetta di Antonio Paolino

La ricetta del polpettone di lenticchie in crosta di patate, un secondo piatto goloso di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette di E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Antonio Paolino del polpettone di lenticchie in crosta di patate. E’ una ricetta perfetta sia per la cena che per il pranzo, in questo modo anche i bambini mangeranno le lenticchie. Un polpettone di lenticchie nascosto da una crosta di patate e in più Antonio Paolino suggerisce la ricetta semplice degli spinacini, una ricetta perfetta come contorno del polpettone di lenticchie. Lenticchie, cipolla, un mazzetto di salvia rosmarino e timo, carote, un uovo, pane grattugiato e poco altro, per questa gustosa ricetta del polpettone di lenticchie in crosta di patate basta davvero poco ma il risultato è davvero molto gustoso. Punto non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e Antonio Paolino. Ecco la ricetta completa per fare il polpettone con le lenticchie.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Polpettone di lenticchie in crosta di patate

Ingredienti per il polpettone: 350 g di lenticchie,1 cipolla piccola, Bouquet di salvia, rosmarino e timo,1 carota arancione,1 carota gialla,1 uovo, 1 cipollotto, 50 g di olio evo, una manciata di pangrattato, sale e pepe

Per la crosta di patate: 350 g di patate, 30 g di amido di mais, rosmarino tritato, 30 g di olio evo

Per gli spinaci: 300 g di spinacino in foglie, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe

Preparazione: laviamo le lenticchie scoliamo e le cuociamo in acqua aggiungendo cipolla e pezzi e un mazzetto di erbe aromatiche, portiamo a bollore e cuociamo per più di mezz’ora. Scoliamo le lenticchie le versiamo nel mixer e frulliamo aggiungendo un uovo, otteniamo così una crema densa e se è necessario aggiungiamo un po’ di pane grattugiato.

Puliamo le carote e le lessiamo per 5 minuti scoliamo e tagliamo a pezzettini quindi le saltiamo in padella con un soffritto di cipollotto tritato e olio d’oliva.

In una ciotola versiamo la purea di lenticchie e aggiungiamo le carote appena saltate in padella mescoliamo il tutto.

Laviamo e peliamo le patate crude le grattugiamo con la grattugia a fori grossi e versiamo in una ciotola, aggiungiamo sale, pepe, amido di mais, rosmarino tritato, mescoliamo bene il tutto punto versiamo il composto di patate su un foglio di carta forno formiamo un rettangolo sottile e sopra adagiamo il polpettone di lenticchie. Aiutiamoci con la carta forno e arrotoliamo le patate sul composto di lenticchie. Abbiamo la forma del polpettone in crosta disponiamo nella teglia irroriamo con l’olio e mettiamo in forno a 170 ° per 30 minuti. Come contorno possiamo preparare gli spinacini saltati in padella con olio e aglio ma possiamo anche preparare altro per esempio un’insalatina semplice.