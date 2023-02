Crescia sfogliata la ricetta di Fulvio Marino

Da non perdere la ricetta della crescia sfogliata di Fulvio Marino, è buonissima

La ricetta della crescia sfogliata di Fulvio Marino, la ricetta golosa dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Un impasto con lo strutto ma lo aggiungiamo anche dopo avere steso l’impasto. Strutto su strutto quindi la crescia sfogliata è di certo calorica ma anche buonissima. Fulvio marino suggerisce di farcire con erbette di campo che lessiamo e saltiamo in padella, caciotta e prosciutto cotto, una vera delizia. Possiamo ovviamente scegliere anche altri ripieni. Possiamo preparare anche con anticipo l’impasto per la crescia e poi mettere tutto in frigo anche tra una lievitazione e l’altra, l’importante è coprire sempre il tutto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta della crescia sfogliata con il ripieno gustoso e perfetto per tutta la famiglia.

Ricette crescia sfogliata di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0,10 g di lievito di birra fresco, 2 tuorli, 100 ml di latte, 130 ml di acqua,10 g di sale, 100 g di strutto

Per guarnire: strutto

Per farcire: 200 g di erbette di campo,100 g di prosciutto cotto, 100 di caciotta,1 spicchio d’aglio, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola mescoliamo la farina con il lievito sbriciolato fresco, il latte, quasi tutta l’acqua e i tuorli, solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo a lungo, almeno 10 minuti. Abbiamo un impasto liscio a cui uniamo lo strutto in più tempi. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo e stendiamo con le mani, poi stendiamo con il mattarello e otteniamo uno spessore inferiore al mezzo cm. Spalmiamo sopra lo strutto e arrotoliamo la sfoglia. Dal rotolo tagliamo le fette spesse circa 5 cm. Disponiamo le fette sulla teglia, copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza sempre a temperatura ambiente.

Stendiamo una fetta alla volta con il mattarello, otteniamo dei dischi sottili, copriamo e facciamo lievitare 30 minuti. Infine, cuociamo nella padella ben calda. Possiamo farcire con erbette lessate e saltate in padella con sale, olio e aglio. Caciotta a fette e prosciutto.