Seppie in zimino e crema di fagioli, ricette gemelli Billi

La ricetta dei gemelli Billi per fare le seppie in zimino e la crema di fagioli

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 2 marzo 2023 la ricetta delle seppie in zimino e della crema di fagioli. Sono due ricette dei gemelli Billi, due ricette molto gustose ma anche salutari, inoltre sono anche semplici da preparare. Seppioline, erbette, cipolla, sedano, carota, passata di pomodoro, pochi altri ingredienti e avremo delle gustose seppie in zimino da servire con fette di pane tostato. La ricetta della crema di fagioli cannellini è ancora più semplice, soprattutto se utilizziamo i fagioli già cotti. Possiamo gustare entrambe le ricette dei gemelli Billi aggiungendo il peperoncino piccante. Non perdete queste e le altre ricette dei fratelli Billi, non perdete i piatti suggeriti da Antonella Clerici.

Ricette gemelli Billi – seppie in zimino e vellutata di fagioli E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le seppie in zimino: 800 g di seppioline, 700 g di erbette, 70 g di cipolle bianche, 35 g di sedano, 100 g di carote, 250 g di passata di pomodoro, 50 ml di vino bianco, 1 spicchio d’aglio, 2 rametti di maggiorana, olio evo, sale e pepe

Per completare: 4 fette di pane tostato, zest di limone

Per la crema di fagioli cannellini: 500 g di fagioli cannellini cotti, 1 scalogno,1 limone,1 peperoncino fresco, olio evo, sale e pepe bianco

Preparazione: nella pentola con un po’ di olio versiamo un trito di sedano carota e cipolla, facciamo andare e aggiungiamo anche uno spicchio di aglio schiacciato. Solo dopo aggiungiamo le seppioline che abbiamo già pulito, facciamo insaporire e sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo anche le erbette perfetti anche gli spinaci freschi, facciamo appassire. Uniamo adesso la passata di pomodoro e cuociamo a fiamma bassa per almeno mezz’ora.

Tostiamo le fette di pane con un filo d’olio, possiamo farlo anche in padella. Serviamo le seppioline con accanto ai crostini di pane.

Per la crema di fagioli facciamo soffriggere nella pentola lo scalogno tritato con un po’ di olio d’oliva e se vogliamo anche del peperoncino fresco. Aggiungiamo i cannellini già cotti e facciamo insaporire. Aggiungiamo poi un po’ di succo di limone, frulliamo con il mixer ad immersione e abbiamo la nostra vellutata di fagioli. Serviamo completando il piatto con zest di limone.