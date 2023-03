E' davvero favolosa la pizza lasagna, la ricetta di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

La ricetta della pizza lasagna è una vera ricetta golosa per E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di Fulvio marino del 10 marzo 2023. La pizza che ha il gusto della lasagna perché all’interno gli strati sono con il ragù, con la besciamella, con il formaggio grattugiato. Possiamo aggiungere anche altri ingredienti alla pizza lasagna per un gusto davvero ricco e unico. Una vera la lasagna più che una pizza, una torta rustica da tagliare a fette. Non possiamo perdere una delle ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici più golose e di sicuro effetto quando serviremo la pizza la lasagna, la pizza a strati. L’impasto è come sempre semplice, più lievitazioni ma questa volta davvero la ricetta E’ sempre mezzogiorno della pizza di Fulvio Marino è spettacolare. Ecco come si fa.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza lasagna

Ingredienti per l’impasto 250 g di semola di grano duro, 250 g di farina tipo 0, 280 g di acqua, 5 g di lievito di birra,12 g di sale, 30 g di olio evo

Per condire: 400 g di ragù,150 g di besciamella, 200 g di formaggio grattugiato,100 g di passata di pomodoro

Per guarnire: foglie di basilico

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro, la farina tipo 0, il lievito fresco sbriciolato e quasi tutta l’acqua, iniziamo ad impastare. Aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo. Aggiungiamo anche l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e poi un’altra ora in frigo.

Dall’impasto otteniamo tre palline da 80 g ciascuna, copriamo e facciamo riposare 30 minuti a temperatura ambiente. Poi le stendiamo con il mattarello, otteniamo dei dischi che cuociamo in padella.

Stendiamo il resto dell’impasto con il mattarello, spesso mezzo cm, ritagliamo un disco con cui foderiamo tutto lo stampo con cerniera. Versiamo sulla base un po’ di ragù già pronto e fatto raffreddare, aggiungiamo ciuffi di besciamella, formaggio grattugiato. Adagiamo il primo dischetto cotto. Quindi, aggiungiamo ragù, besciamella, formaggio grattugiato e ancora la piadina cotta, altro condimento e altra piadina. Completiamo con passata di pomodoro, besciamella, formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 240° per circa 25 minuti.