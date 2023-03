Torta rustica di carne, la ricetta di Ivano Ricchebono

Ottima idea la ricetta della torta rustica di carne di Ivano Ricchebono, una torta salata e golosa

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della torta rustica di carne, è la ricetta di Ivano Ricchebono, è una ricetta perfetta in tante occasioni. La torta salata di carne di Ivano Ricchebono può essere utilizzata come aperitivo, antipasto, perfetta come centrotavola; è una golosa occasione anche per la Pasqua e la Pasquetta. Come sempre le ricette E’ sempre mezzogiorno sono spiegate nel dettaglio e di seguito trovate gli ingredienti con le dosi giuste per preparare sia il ripieno che l’impasto. Non perdete queste e le altre ricette di Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Ecco come si prepara un’ottima torta rustica di carne.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Ivano Ricchebono – Torta rustica di carne

Ingredienti per l’impasto: 400 g di farina manitoba, 210 ml di acqua, 8 g di sale, 10 ml di olio evo

Per il ripieno: 1 kg di macinato di tacchino, 200 g di funghi champignon, 4 uova,100 g di formaggio grattugiato, 2 mozzarella, maggiorana, erba cipollina tritata, 2 spicchi aglio, 1 scalogno, olio evo, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dall’impasto e lavoriamo la farina manitoba con acqua, olio, sale, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola. Facciamo riposare per i classici 30 minuti.

Intanto, in padella versiamo un filo d’olio e lo scalogno tritato, facciamo soffriggere e aggiungiamo la carne macinata di tacchino, facciamo rosolare a fiamma alta. Non dimentichiamo di aggiungere le erbe tritate, sale e pepe.

In un’altra padella facciamo soffriggere un filo di olio con gli spicchi d’aglio, aggiungiamo i funghi tagliati a fette, alziamo la fiamma e facciamo rosolare.

Ci dividiamo adesso l’impasto a metà, stendiamo le due parti molto sottili e otteniamo due dischi. Il primo disco lo inseriamo nella tortiera che abbiamo unto con abbondante olio. Versiamo nel guscio di pasta il ripieno che abbiamo fatto raffreddare, quindi la carne macinata di tacchino che abbiamo fatto rosolare e i funghi. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e la mozzarella a pezzetti.

Adesso copriamo la torta rustica con il secondo disco, sempre steso molto sottile. Sigilliamo bene i bordi ed eliminiamo la pasta in eccesso. Con un tuorlo sbattuto spennelliamo la superficie della torta salata. Mettiamo in forno a 180 ° per minimo 20 minuti, controlliamo però la cottura.