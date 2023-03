Pizza e mortazza è la ricetta di Fulvio Marino

Da provare subito la ricetta di Fulvio Marino della pizza e mortazza, la focaccia con la mortadella

Che golosa la pizza con la mortadella, la pizza e mortazza come la chiama Fulvio Marino. È una delle ricette di oggi 15 Marzo 2023 di E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta da non perdere. Come sempre Fulvio Marino ci regala ricette perfette suggerite nel dettaglio, per la pizza bianca con la mortadella dobbiamo preparare prima la biga e lasciare maturare a 18 ° per 18 ore, poi procedere con l’impasto. Anche in questo caso per preparare la pizza di Fulvio Marino abbiamo bisogno di un po’ di pazienza. dobbiamo quindi preparare l’impasto con largo anticipo e organizzarci con i tempi, ma il risultato sarà una pizza e mortazza buonissima. Non perdete queste e le altre ricette con Antonella Clerici e Fulvio Marino dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Ecco la ricetta della focaccia con mortadella.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Pizza con la mortadella di Fulvio Marino

Ingredienti per la biga: 250 g di farina tipo 0, 130 g di acqua, 2 g di lievito di birra fresco

Per l’impasto: 250 g di farina tipo 2, 1 g di lievito di birra fresco,120 g di acqua,12 g di sale,15 g di olio evo

Per farcire: mortadella

Preparazione: iniziamo dalla biga e in una ciotola versiamo la farina e il lievito fresco di birra sbriciolato, l’acqua e mescoliamo, otteniamo un impasto non perfetto. Copriamo e lasciamo lievitare per 18 ore a 18 °.

Trascorse le 18 ore lavoriamo la biga con le mani, aggiungiamo la farina tipo 2, il lievito di birra fresco e sbriciolato e parte dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo il sale e poi ancora acqua, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio d’oliva e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare per quattro ore in frigo.

Dividiamo l’impasto in due parti ma una sarà più piccola. Ripieghiamo i lembi del panetto verso l’interno, disponiamo sulla teglia ben distanziate, copriamo e facciamo lievitare quattro ore a temperatura ambiente.

Aiutiamoci con abbondante semola e allarghiamo sul piano i il panetto grande, lo disponiamo nella teglia unta con l’olio. Stendiamo bene la pizza e ungiamo la superficie con altro olio. Adesso sovrapponiamo anche l’altro panetto che abbiamo ugualmente ben steso ma non pressiamo. Aggiungiamo un altro filo di olio, un po’ di sale e mettiamo in forno per 18 minuti a 250 °, per i primi 10 minuti posizioniamo la teglia nella parte bassa del forno mentre gli altri 8 minuti posizioniamo la teglia nella parte centrale del forno.

Togliamo la pizza dal forno, apriamo le due metà e farciamo con le fette di mortadella, serviamo il tutto ben caldo.