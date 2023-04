Ricette Fulvio Marino: panino all’Alfredo

La ricetta del panino all'Alfredo, la golosa idea di Fulvio Marino e Antonella Clerici

Dalle nuove ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno la ricetta del panino all’Alfredo, la ricetta da non perdere. Non solo dei panini golosi che Fulvio Marino prepara con cura e che possiamo farcire come preferiamo; in più la ricetta E’ sempre mezzogiorno prevede anche un eccellente ripieno. I panini all’Alfredo sono con besciamella, con pollo saltato in padella e scaglie di formaggio; il tutto va di nuovo in forno per far sciogliere il formaggio. E’ davvero una delle ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici da provare. Ecco come si fa il panino con besciamella, pollo e formaggio.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – panino all’Alfredo

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 10 g di lievito di birra fresco, 250 g di acqua, 50 g di burro, 30 g di zucchero, 12 g di sale, 1 uovo

Per farcire: 200 g di pollo, 600 ml di latte, 40 g di farina 0, 50 g di burro, 150 g di formaggio grattugiato, scaglie di formaggio, coriandolo, prezzemolo, aglio in polvere, olio evo, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito fresco sbriciolato, parte dell’acqua e iniziamo ad impastare, uniamo lo zucchero e l’uovo che abbiamo già sbattuto a parte. Impastiamo, aggiungiamo adesso il sale e il resto dell’acqua. Completiamo l’impasto e aggiungiamo il burro morbido a pezzetti ma in più tempi. Copriamo il tutto e facciamo lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio.

L’impasto lievitato lo dividiamo in 6 parti, otteniamo panetti da circa 70 g. Diamo la forma di filoncini corti che disponiamo sulla teglia. Copriamo e lasciamo così 20 minuti, poi allunghiamo i panetti e abbiamo i panini che mettiamo di nuovo sulla teglia, di nuovo copriamo e facciamo adesso lievitare fino al raddoppio. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno 10 minuti a 240°.

Passiamo alla besciamella: sciogliamo il burro nella pentola e aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare. Versiamo anche il latte, mescoliamo sempre e facciamo addensare a fiamma bassa, sale, pepe e formaggio grattugiato, mescoliamo bene.

Tagliamo i pani dalla parte superiore, un taglio per la lunghezza. Farciamo con la besciamella, con il pollo a striscioline che abbiamo cotto in padella con olio, aglio, prezzemolo e sale. Aggiungiamo anche il formaggio a scaglie e mettiamo in forno pochi minuti funzione grill. Serviamo subito.