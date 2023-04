Fulvio Marino, la ricetta del pane in cassetta speziato

La ricetta del pane speziato di Fulvio Marino, un pane davvero speciale

La ricetta del pane in cassetta speziato, un’altra gustosa ricetta salata di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno. Pane speziato che viene guarnito con burro fuso, formaggio grattugiato, pepe, origano, prezzemolo, semi misti. Una vera bontà per chi adora fare il pane in case e soprattutto gustare un pane speciale. Fulvio Marino per questo pane speziato utilizzato lo stampo del pane in cassetta, lo stampo per plumcake può andare bene anche se sarà più piccolo. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno.

Pane in cassetta speziato ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0, 6 g di lievito di birra fresco, 250 ml di acqua, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 40 g di burro

Per guarnire: 40 g di burro fuso, 50 g di formaggio grattugiato, pepe nero, origano, prezzemolo, 1 uovo per spennellare, semi misti

Preparazione: lavoriamo la farina 0 con il lievito fresco di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua. Aggiungiamo anche lo zucchero, un altro po’ di acqua e impastiamo. Adesso aggiungiamo anche il sale, l’acqua avanzata e impastiamo ancora. Aggiungiamo alla fine il burro morbido e quando l’impasto è perfetto copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente e 2 ore poi in frigo.

Versiamo l’impasto sul tavolo e stendiamo con il mattarello, otteniamo uno spessore di circa 1 cm. Spennelliamo la superficie con il burro fuso, aggiungiamo anche il pepe macinato fresche, le erbe tritate e il formaggio grattugiato. Adesso tagliamo tutta la sfoglia ottenendo delle strisce della larghezza della base dello stampo. Fulvio Marino utilizza lo stampo in cassetta. Dobbiamo sovrapporre queste strisce una sull’altra, poi tagliamo ottenendo dei quadrati che disponiamo in piedi nello stampo, uno accanto all’altro fino a riempire tutto lo stampo. Copriamo e facciamo lievitare ancora 2 ore a temperatura ambiente. Spennelliamo con l’uovo e completiamo con i semi misti. Mettiamo in forno circa 40 minuti a 220°.