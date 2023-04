Ricette Fulvio Marino, facciamo la pizza rustica

La ricetta per fare un'ottima pizza rustica con i consigli di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Buonissima la pizza rustica di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 21 aprile 2023. Tante come sempre le ricette che Fulvio marino regala al pubblico di Antonella Clerici e il venerdì come sempre la ricetta è una pizza, una focaccia, come in questo caso una pizza rustica, una pozza o focaccia ripiena, perfetta per il sabato sera in casa. Per questa ricetta Fulvio Marino prepara sia la pasta matta che la pasta lievitata. Ecco la ricetta da non perdere, la ricetta per preparare in casa la pizza rustica ripiena con prosciutto e formaggio.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – pizza rustica di Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 300 g di acqua, 6 g di lievito di birra, 35 g di olio evo, 12 g di sale

Per la pasta di copertura: 125 g di farina tipo 0, 70 g di acqua, 15 g di burro, 2 g di sale

Per condire: 150 g di prosciutto cotto, 100 g di scamorza, 100 g di formaggio grattugiato, burro per spennellare

Preparazione: lavoriamo la farina con l’acqua, lievito di birra fresco sbriciolato e solo dopo aggiungiamo il sale e ancora un po’ di acqua. Impastiamo e aggiungiamo anche l’olio, completiamo l’impasto e copriamo, facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Per la pasta matta di copertura lavoriamo la farina con acqua e sale, solo alla fine aggiungiamo il burro morbido, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare per 2 ore.

Stendiamo metà dell’impasto lievitato e disponiamo nella teglia unta con olio, copriamo e facciamo lievitare altre 2 ore. Stendiamo con le mani fino ai bordi e dopo 10 minuti aggiungiamo anche il prosciutto cotto, le fette di scamorza e il formaggio grattugiato.

Possiamo fare due pizze con queste dosi.

Stendiamo la pasta matta col mattarello, uno strato sottile, otteniamo due coperture per la pizza. Facciamo aderire la pasta matta alla pasta lievitata, spennelliamo la superficie con il burro fuso. Facciamo lievitare 40 minuti. Mettiamo in forno 20 minuti a 220°.