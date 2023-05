Bruschetta calabrese, la ricetta di Francesca Marsetti

Che buona la bruschetta calabrese di Francesca Marsetti, la ricetta con peperoni, cipolle rosse e caciocavallo

Da non perdere la ricetta di Francesca Marsetti del 2 maggio 2023, la ricetta della bruschetta calabrese. E’ una delle ricette più semplici di E’ sempre mezzogiorno ma le bruschette calabresi sono senza dubbio da provare, una vera delizia per i grandi, ai bambini non possono piacere perché sono piccanti, perché non sono questi i loro gusti preferiti. Con la ricetta E’ sempre mezzogiorno della bruschetta calabrese della Marsetti impariamo anche a preparare la cipolla caramellata. Peperoni rossi, cipolla rossa, zucchero, aglio, olio di oliva, fette di ottimo pane casereccio, ovviamente la ‘nduja e il caciocavallo. Non perdete questa e le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ogni giorno dal lunedì al venerdì ovviamente alle 12 su Rai 1.

Ricette Francesca Marsetti E’ sempre mezzogiorno – Bruschetta calabrese

Ingredienti: 4 fette di pane casereccio, 2 peperoni rossi, 3 cipolle rosse, 50 g di ‘nduja, 50 g di zucchero, 2 spicchi di aglio, 150 g di caciocavallo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo la cipolla rossa a fettine e la facciamo rosolare in padella con un pochino di olio, solo dopo uniamo anche lo zucchero e facciamo caramellare, se necessario aggiungiamo un pochino di acqua.

Puliamo i peperoni, togliamo i semi e i filamenti bianchi, tagliamo a listarelle e facciamo andare in padella con un po’ di olio e l’aglio. Dopo un po’ aggiungiamo la ‘nduja e facciamo andare ancora un po’ di tempo.

Le fette di pane le tostiamo in padella con un po’ di olio, facciamo dorare sui due lati. Su ogni fetta di pane grattugiamo il caciocavallo, aggiungiamo la cipolla cotta e i peperoni, il tutto ancora caldo. Serviamo le golose bruschette ma saranno ottime anche fredde.