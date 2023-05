Soufflé di spinaci, la ricetta di Francesca Marsetti e Angela Frenda

Ottima la ricetta del soufflé di spinaci di Francesca Marsetti e Angela Frenda per E' sempre mezzogiorno

Appuntamento con Angela Frenda e con la ricetta di Francesca Marsetti del soufflè di spinaci. E’ la ricetta E’ sempre mezzogiorno dell’11 maggio 2023. Angela Frenda ha raccontato al pubblico la storia di Natalia Ginzburg, scrittrice e traduttrice italiana, nata a Palermo nel 1916, attiva nella vita politica del paese. In cucina però tocca a Francesca Marsetti mostrare in pochissimo tempo un’ottima ricetta, la ricetta del soufflè di spinaci. E’ una ricetta semplice ma non a tutti riesce bene il soufflè. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi per ottenere un ottimo risultato. Ecco la ricetta con gli spinaci da E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Francesca Marsetti.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Francesca Marsetti – Soufflè di spinaci

Ingredienti: 150 g di spinaci, 2 uova, 160 g di latte, 30 g di farina 00, 25 g di burro, 50 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale e pepe

Preparazione: montiamo gli albumi a neve. Teniamo da parte i tuorli.

Per la besciamella mettiamo il burro nel pentolino, facciamo Sciogliere e aggiungiamo la farina, mescoliamo fino ad amalgamare bene e a fare un po’ dorare il composto. Poi aggiungiamo il latte, mescolando sempre portiamo a bollore con la fiamma bassa. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo sale, pepe e noce moscata.

Lessiamo gli spinaci, strizziamo bene e tritiamo al coltello, poi aggiungiamo gli spinaci alla besciamella. aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e i tuorli, amalgamiamo bene il tutto. Solo alla fine aggiungiamo gli albumi montati a neve, mescolando con delicatezza.

Possiamo preparare un soufflé grande o delle monoporzioni quindi scegliamo pirottini o una teglia ma in ogni caso imburriamo prima di versare il composto. Non riempiamo fino all’orlo ma per ¾. Mettiamo in forno statico a 175 ° per 15 minuti se utilizziamo i pirottini, 30 minuti se utilizziamo una teglia grande. Facciamo attenzione a non aprire mai il forno prima che termini la cottura. Serviamo ben caldi.