Pizza con le patate, ricetta di Fulvio Marino

Pizza con le patate, la ricetta di Fulvio Marino, una vera bontà da E' sempre mezzogiorno

Ed ecco una nuova ricetta di Fulvio Marino la ricetta della pizza con le patate. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è una vera golosità proposta nella cucina di Antonella Clerici il 18 maggio 2023. La base per la pizza con farina tipo 0 e farina tipo 2, tutto è come sempre molto semplice ma dobbiamo seguire ogni passaggio per avere la pizza con le patate di Fulvio marino perfetta. Le patate che vanno semplicemente tagliate a rondelle sottili e lasciate in acqua fredda pe qualche ora. Tutto è molto semplice e va cotto insieme in forno. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pizza con le patate

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0, 500 g di grano tenero tipo 2, 700 ml di acqua fredda, 4 g di lievito di birra, 22 g di sale, 40 g di olio, semola per spolvero

Per condire: 200 g di patate a lamelle, rosmarino, olio evo, sale e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e la farina tipo 2, aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua, mescoliamo e aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo. Solo alla fine aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Compriamo la ciotola e mettiamo in frigo per 24 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul piano infarinato e dividiamo a metà. Formiamo i panetti che disponiamo sulle due teglie ben unte di olio. Copriamo e facciamo lievitare quattro ore a temperatura ambiente.

Peliamo le patate e le tagliamo a rondelle sottili, mettiamo nella ciotola con acqua fredda, le lasciamo per qualche ora cambiando più volte l’acqua.

Dopo le quattro ore stendiamo l’impasto nella tortiera raggiungendo così i bordi. Disponiamo le patate che abbiamo fatto sgocciolare e condiamo con sale, rosmarino e olio di oliva. Mettiamo in forno a 250 ° per 16 minuti ma gli ultimi minuti posizioniamo la tortiera nella parte alta del forno con funzione grill.