Mallorcas farciti, la ricetta di Fulvio Marino

Che ricetta i mallorcas farciti di Fulvio Marino, un'idea da non perdere da E' sempre mezzogiorno

Che buoni i mallorcas, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 16 maggio 2023. Anche questa volta l’esperto di impasti e lievitazioni ci ha stupito con una ricetta di questi panini ripieni che arrivano da Porto Rico. Sono panini o sono dolcetti, dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di certo arriva una nuova proposta golosa. Non ci resta quindi che scoprire la ricetta di oggi di Fulvio Marino e impastare con molta semplicità farina, uova, latte, zucchero, sale, lievito di birra secco e burro. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì con Antonella Clerici e i suoi chef. Ecco come si preparano i mallorcas, i panini a forma di chiocciola da gustare dolci o salati.

Mallorcas ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina 0 forte, 125 g di uova, 120 g di latte, 50 g di zucchero, 10 g di sale, 6 g di lievito di birra secco, 50 g di burro

Per guarnire: burro morbido, uovo, zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito di birra secco, mescoliamo e poi aggiungiamo le uova che abbiamo già sbattuto a parte e quasi tutto il latte. L’impasto adesso non sarà perfetto ma aggiungiamo lo zucchero, il sale e tutto il latte avanzato, continuiamo a lavorare l’impasto e solo alla fine aggiungiamo il burro morbido a pezzetti. Completiamo l’impasto, copriamo e mettiamo in frigo per 12 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul piano di lavoro e lo stendiamo con il mattarello ottenendo un rettangolo che sarà spesso mezzo centimetro. Tagliamo il rettangolo a strisce spesse 5 cm. Le strisce le spennelliamo con il burro lavorato a pomata, adesso arrotoliamo su se stessa ogni striscia in questo modo formiamo una chiocciola. Disponiamo i panini sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume sempre a temperatura ambiente. Lievitati li spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 180 ° per circa 15 minuti. facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo. Possiamo mangiarli semplici o farciti come preferiamo.