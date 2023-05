Crocchette di pollo e spinaci, la ricetta dei gemelli Billi

Crocchette di pollo e spinaci con una panatura speciale e contorno di fiori di zucca da E' sempre mezzogiorno

Che bella idea le crocchette di pollo e spinaci dei gemelli Billi. Crocchette fritte, una gustosa ricetta E’ sempre mezzogiorno che permette di unire pollo e spinaci insieme, secondo piatto e contorno anche se i fratelli Billi aggiungono anche la ricetta di un contorno sfizioso. Scegliamo le sovracose di pollo per prendere la polpa più gustosa, poi spinaci lessati velocemente e ben strizzati. Le crocchette le friggiamo in olio profondo ben caldo. Facciamo come contorno i fiori di zucca ma possiamo anche fare altro, anche un’insalatina veloce, magari delle patate, peperoni, altre verdure colorate. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì con Antonella Clerici su Rai 1. Ecco la ricetta delle crocchette pollo e spinaci.

Ricette E’ sempre mezzogiorno gemelli Billi – Crocchette di pollo e spinaci

Ingredienti per le crocchette di pollo e spinaci: 600 g di sovracosce di pollo, 150 g di spinaci, 6 fette di pancarrè, 160 g di grissini, 4 uova, 2 arance, 1 cipolla rossa, farina, fiocchi di avena, olio di semi per friggere

Per la salsa alla senape: 50 g di maionese, 50 g di yogurt greco, 3 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di tabasco, senape di Digione

Per i fiori di zucca trifolati: 200 g di fiori di zucca, 1/2 cipolla di Tropea, 20 g di mandorle a lamelle, sale e pepe, olio evo

Preparazione: frulliamo la carne delle sovracosce di pollo con il pancarrè e gli spinaci cotti e ben strizzati. Saliamo, pepiamo e amalgamiamo, mettiamo 30 minuti in frigo. Poi formiamo le crocchette, i gemelli danno la forma del burger. Passiamo prima nella farina e poi nelle uova sbattute, quindi nella panatura fatta con i grissini e fiocchi d’avena tritati con aggiunta di scorza di arancia grattugiata. Friggiamo le crocchette in olio profondo e ben caldo, facciamo cuocere bene.Passiamo al contorno e facciamo andare la cipolla a fette con un po’ di olio, poi aggiungiamo i fiori di zucca senza il pistillo e puliti, pochi minuti, sale, pepe e aggiungiamo le lamelle di mandorle.

Prepariamo anche la salsa con maionese, yogurt greco, miele e senape, se vogliamo aggiungiamo anche il tabasco.

Serviamo le crocchette con la salsa in una ciotolina, completiamo con i fiori di zucca e mandorle.