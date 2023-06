Pizza alici e fiori di zucca, la ricetta di Fulvio Marino

Pizza alici e fiori di zucca, che ricetta da Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta di Fulvio Marino per fare la pizza in casa ma questa ricetta della pizza alici e fiori di zucca è diversa dalle altre. Questa volta la pizza è bianca ma non è la classica pizza, è più simile ad una focaccia golosa, con tanto olio di oliva e un condimento gustoso. Mozzarella, fiori di zucca e acciughe, non serve altro se non la pazienza per le lievitazioni, per i vari passaggi suggeriti da Fulvio Marino.

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno del 2 giugno 2023 la ricetta della pizza alici e fiori di zucca e come sempre si termina la puntata con l’assaggio di tutti. Se vi piacciono le alici sott’olio non potete perdere questa ricetta di Fulvio Marino. I fiori di zucca perfetti soprattutto come decorazione perché si mettono crudi, cuociono in forno.

Sarà la ricetta di Fulvio Marino perfetta per tutta l’estate, ottima da gustare non solo calda appena fatta ma anche fredda. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno; appuntamento a lunedì per l’ultima settimana in compagnia di Antonella Clerici.

Ingredienti pizza alici e fiori di zucca di Fulvio Marino

Per l’impasto 250 g di farina tipo 0, 250 g di semola di grano duro, 5 g di lievito di birra, 350 g di acqua, 30 g di olio evo, 12 g di sale

Per farcire: alici, fiori di zucca, mozzarella, olio evo, sale e pepe

Preparazione