Pane carasau, la ricetta di Fulvio Marino per farlo in casa

Che ricetta il pane carasau fatto in casa di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

Una nuova ricetta di Fulvio Marino, il pane carasau, il famoso pane carasau che questa volta facciamo in casa con la ricetta E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Fulvio Marino ci suggerisce ricette facile e infatti per la ricetta del pane carasau sceglie una versione veloce, facile. Servono pochi ingredienti per fare il pane carasau, solo semola di grano duro, acqua, lievito di birra e sale.

Scegliamo poi di gustarlo semplice o condito con olio e sale, magari prepariamo una lasagna con il pane carasau, in bianco o con il pomodoro. Arriva l’estate e le ricette con il pane carasau sono tantissime. Ecco come Fulvio Marino ci delizia ancora una volta con una sua ottima preparazione.

Questa è l’ultima settimana in cucina con Antonella Clerici, venerdì prossimo la conduttrice andrà in vacanza, chiude infatti un una settimana di anticipo la sua fortunata trasmissione del mezzogiorno. Ecco da E’ sempre mezzogiorno la ricetta del pane carasau e non perdete le altre ricette.

Ingredienti pane carasau E’ sempre mezzogiorno

500 g di semola di grano duro

300 g di acqua

5 g di lievito di birra

3 g di sale

Preparazione

Pane carasau prima di tostare

Nella ciotola versiamo la semola di grano duro e gran parte dell’acqua, circa 250 g, mescoliamo con il cucchiaio e poi facciamo riposare 30 minuti coperto a temperatura ambiente.

E’ una preparazione casalinga, Fulvio Marino lo ricorda spesso, deve essere una preparazione semplice adatta a tutti.

Dopo la mezz’ora aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato e aggiungiamo ancora un po’ di acqua, impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto. Facciamo riposare a temperatura ambiente per 45 minuti.

Fulvio Marino ricorda che in questo caso siccome si usa la semola di grano duro dobbiamo fare attenzione alla quantità di acqua necessaria, non è sempre la stessa, dipende dalle proteine presenti nella semola.

Dopo i 45 minuti tagliamo l’impasto in vari pezzi e facciamo lievitare coperti per 2 ore a temperatura ambiente. Meglio coprire con la pellicola.

Stendiamo ogni panetto con il mattarello, ci aiutiamo con la semola di grano duro. Otteniamo discetti spesso 2 mm, quindi molto sottili. Mettiamo in forno con l’aiuto della palla, disponendo i dischetti sulla teglia già rovente.

Pane carasau tostato