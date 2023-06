Home » Le Ricette in TV » Focaccine di Fulvio Marino, le focacce morbide allo yogurt Le Ricette in TV Focaccine di Fulvio Marino, le focacce morbide allo yogurt Aurora Focaccine di Fulvio Marino, la ricetta E' sempre mezzogiorno da provare subito

Ultimissime ricette E’ sempre mezzogiorno e le focaccine di Fulvio Marino sono la delizia da non perdere, sono focaccine morbide allo yogurt. Ancora una volta Fulvio Marino ci regala un’ottima ricetta, una ricetta che tutti possiamo provare a fare in casa. Le focaccine di Fulvio Marino non vanno in forno ma le cuociamo in padella. Ovviamente il suggerimento è sempre quello di fare più lievitazioni, anche se per le focaccine morbide allo yogurt non bisogna poi attendere molto.

Gli ingredienti per le focaccine di Fulvio Marino sono quasi tutti classici, non mancano acqua, farina, olio, sale e lievito ma in più Fulvio Marino aggiunge lo yogurt greco, ecco il segreto per le sue focaccine soffici. Le possiamo gustare ben calde o anche a temperatura ambiente, saranno sempre buonissime.

Perfette se dopo la cottura le condiamo con olio di oliva e foglie di menta fresca. Gustiamo poi con ciò che preferiamo, anche da sole.

Ingredienti focaccine di Fulvio Marino, morbide allo yogurt

Per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, 230 g di acqua, 100 g di yogurt greco, 20 g di olio evo

Per completare: Olio evo, Foglie di menta

Preparazione

Focaccine di Fulvio Marino appena cotte

Nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato e quasi tutta l’acqua, procediamo come un impasto classico di Fulvio Marino. Quindi, mescoliamo prima e poi aggiungiamo lo yogurt greco, continuiamo a lavorare l’impasto e aggiungiamo anche il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e solo alla fine quando il composto è omogeneo e liscio aggiungiamo l’olio. Completiamo l’impasto.

Copriamo l’impasto e facciamo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente. Ovvio che d’estate magari occorrerà meno tempo, di inverno di più, se in casa fa più freddo.

L’impasto lievitato lo dividiamo in panetti di circa 60 grammi. Facciamo una piega per ogni panetto e abbiamo le palline che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e lasciamo 30 minuti a temperatura ambiente.

Stendiamo le palline con il mattarello, le facciamo sottili. Disponiamo le focaccine sulla teglia e facciamo riposare, pochi minuti.

Prendiamo una padella, la scaldiamo bene e cuociamo le focaccine sui due lati.

Possiamo procedere velocemente se mentre facciamo riposare una focaccina cruda ne cuociamo un’altra già riposata. Basta un po’ di organizzazione e le avremo tutte calde. Saranno però buonissime anche da servire fredde.

Condiamo con olio e menta fresca.