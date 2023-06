Home » Le Ricette in TV » Pizzette di Fulvio Marino, la ricetta dell’estate perché veloci da fare Le Ricette in TV Pizzette di Fulvio Marino, la ricetta dell’estate perché veloci da fare Aurora Pizzette di Fulvio Marino da non perdere, sono le pizzette da portare sotto l'ombrellone, perfette per tutta l'estate

Una ricetta semplice da E’ sempre mezzogiorno: le pizzette di Fulvio Marino da portare sotto l’ombrellone. E’ una ricetta perfetta per l’estate perché le pizzette di Fulvio Marino sono semplici da fare, sono veloci da fare. Ancora una volta l’esperto in farina, impasti e lievitazioni ci regala una ricetta golosa perfetta per tutta la famiglia.

Fulvio Marino come tutti gli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno resta nel programma di Antonella Clerici anche per la prossima edizione, in onda a settembre. Squadra che vince non si cambia e troveremo nuove ricette E’ sempre mezzogiorno e le nuove ricette di Fulvio Marino. Ecco la ricetta delle pizzette per l’estate.

Ingredienti pizzette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno

Per l’impasto: 150 g di semola di grano duro, 350 g di farina tipo 0, 350 ml di acqua

3 g di lievito di birra, 40 g di olio evo, 11 g di sale

Per condire: 300 g di passata di pomodoro, 2 spicchi di aglio, olio evo

Preparazione

Nella ciotola versiamo la farina che in genere abbiamo sempre in casa, non una farina forte, ma quella adatta per tutte le preparazioni. Aggiungiamo la semola di grano dura, mescoliamo bene e uniamo il lievito di birra fresco sbriciolato, aggiungiamo gran parte dell’acqua fredda. Quindi, se fa molto caldo l’acqua deve essere molto fredda. Iniziamo ad impastare con il cucchiaio.

Aggiungiamo poi il sale e il resto dell’acqua fredda. Impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva, facciamo assorbire del tutto. Se l’impasto è appiccicoso procediamo con qualche piega e lasciamo riposare qualche minuto, proseguiamo fino a quando l’impasto è perfetto.

Facciamo lievitare l’impasto coperto per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto lievitato sul piano di lavoro, ci aiutiamo con un pochino di farina, otteniamo panetti da circa 100 grammi, facciamo le pieghe e velocemente trasformiamo i panetti in palline.

Disponiamo le palline sulla teglia foderata con la carta forno.

Facciamo lievitare per altre 2 ore a temperatura ambiente e sempre coperto.

Dopo la seconda lievitazione, quindi 4 ore di lievitazione, davvero veloce rispetto alle altre preparazioni di Fulvio Marino, possiamo procedere con le pizzette. Pizzette che non hanno il

bordo e che hanno pochissima parte bianca senza condimento.

Stendiamo le pizzette, ci aiutiamo con un po’ di farina, stendiamo bene con la punta delle dita senza creare il bordo. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno.

Facciamo lievitare a temperatura ambiente e coperte per 30 minuti.

Prepariamo la passata di pomodoro con un po’ di sale, olio di oliva e lo spicchio di aglio.

Versiamo la salsa sulle pizzette e lasciamo pochissimo bordo bianco.

Mettiamo in forno a 240° per circa 13 – 14 minuti. Togliamo al forno e possiamo completare con acciughe, capperi, olive, ciò che vogliamo.