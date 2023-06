Home » Le Ricette in TV » Ricette di Anna Moroni: quiche di cipolle da UnoMattina Le Ricette in TV Ricette di Anna Moroni: quiche di cipolle da UnoMattina Aurora Le ricette di Anna Moroni e la gustosa quiche di cipolle per UnoMattina

Dalle ricette di Anna Moroni la ricetta della quiche di cipolle, una ricetta UnoMattina, una vera delizia perché le cipolle cotte sono davvero ottime. Inoltre, la cipolla fa bene, depura il fegato e scopriamo tutto con le ricette di Anna Moroni per UnoMattina.

L’esperto in studio consiglia di mangiare un po’ di cipolle sia a pranzo che a cena, non servono grandi quantità, ne bastano davvero poche. Anna Moroni annuisce mentre prepara la sua quiche di pasta sfoglia e composto di uova, formaggio e cipolle.

La cipolla deve essere ben soda, ben conservata, senza parti verdi, senza ammaccature, sono solo alcuni dei consigli dalla puntata del 12 giugno 2023 di UnoMattina con Anna Moroni. La quiche si può fare non solo con le cipolle ma anche con i carciofi, con i porri, con tanto altro.

Scopriamo nel dettaglio la ricetta delle cipolle di Anna Moroni, la ricetta per fare la quiche di cipolle. Non perdete le altre ricette di Anna Moroni, ospite di Massimiliano Ossini ma anche protagonista con Flora Canto in Fatto da mamma.

Ingredienti quiche di cipolle ricette di Anna Moroni per UnoMattina

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda, 4 cipolle fresche bianche cotte, 100 g di panna fresca, 3 uova intere, 80 g di grana grattugiato, 2 o 3 cipolle di Tropea oppure delle cipolline fresche bianche, 2 o 3 cuori di sedano, 3 o 4 pomodori freschi, olio di oliva

Preparazione

Partiamo dalle cipolle bianche che tagliamo a fette sottili e lessiamo, scoliamo bene e poi facciamo raffreddare.

Nella ciotola rompiamo le uova intere e aggiungiamo la panna fresca, il formaggio grattugiato e le cipolle che abbiamo già cotto e fatto raffreddare. Mescoliamo il tutto.

Anna Moroni utilizza una teglia per costata, per quiche, bucherella sul fondo e sui bordi, in questo modo la cottura sarà davvero perfetta.

Abbiamo la pasta sfoglia già pronta e la utilizziamo ben fredda, la disponiamo sulla teglia foderandola. Otteniamo così il guscio di frolla. Versiamo il composto con le cipolle nel guscio di pasta sfoglia. Completiamo con le lamelle di mandorle

Mettiamo in forno a 200° già caldo statico, con il calore sopra e sotto. Facciamo cuocere. Circa 35 minuti.

Facciamo intiepidire e serviamo. Osserviamo che ad Anna Moroni viene dato poco tempo per le sue ricette.

Anna Moroni passa poi alla panzanella con i pomodori, sedano, basilico, il pane che deve essere ammollato in acqua e aceto, poi strizzato e spezzettato, amalgamato con il resto degli ingredienti, olio e sale.