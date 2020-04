La ricetta del timballo di riso senza lattosio

Oggi vi proponiamo una ricetta che arriva diretta dalla cucina di Ultime Notizie Flash. Se vi piace il riso e vi piace anche il riso al forno, non potete sicuramente perdere questo piatto. Oggi prepariamo un buonissimo timballo di riso senza lattosio fatto con prodotti senza lattosio.

LA RICETTA DEL TIMBALLO DI RISO SENZA LATTOSIO

Vediamo quindi la lista degli ingredienti. Abbiamo usato solo prodotti senza lattosio ma in alternativa potrete anche provare con ingredienti normali.

Per il timballo: 300 grammi di riso ( potete usare qualsiasi genere di riso), 150 grammi di piselli, mezza bottiglia di salsa di pomodoro ( se vi piace più rosso, potete usarne una bottiglia intera da mezzo litro); cubetti di pancetta a piacere ( si può usare in alternativa anche del cotto o altro salame), cubetti di Galbanino senza lattosio a piacere, fette di Emmenthal senza lattosio a piacere, burro senza lattosio, olio, sale, pangrattato, 1 uovo, 1 spicchio di aglio

Iniziamo mettendo su una pentola per cuocere il riso. Nel frattempo cuociamo in padella i piselli dopo aver fatto dorare uno spicchio di aglio con l’olio. Cuociamo i piselli, possiamo unire a metà cottura anche la salsa di pomodoro e cuocere insieme o preparare un sughetto a parte ( si può usare anche del sugo avanzato dal giorno prima). Intanto tagliamo a cubetti il galbanino.

Una volta cotto il riso lo mettiamo da parte e finita anche la cottura dei piselli e del sugo mettiamo tutto insieme e mescoliamo per bene. Prendiamo una teglia, possiamo usare una teglia classica o anche uno stampo da plumcake per dare una forma diversa. Sul fondo facciamo un sottile strato di pangrattato. Poi primo strato di riso sugo e piselli. Poi mettiamo pancetta e Galgabino. Nuovo strato di riso. Poi formaggio e altra pancetta. Schiacciamo per bene il riso. Poi andiamo avanti con l’ultimo strato di riso. Sbattiamo un uovo e terminiamo. Poi una spolverata di pangrattato. Mettiamo in forno per una ventina di minuti a 180 gradi ( ventilato).

Togliamo dal forno e completiamo con dei tocchetti di burro. Rimettiamo in forno per una decina di minuti. Lasciamo riposare una ventina di minuti.

