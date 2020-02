Sergio Barzetti cucina manzo e maiale al cartoccio, la ricetta La prova del cuoco del 7 febbraio 2020

Un’altra ottima ricetta di Sergio Barzetti dalle ricette La prova del cuoco di oggi 7 febbraio 2020 ed è la ricetta del manzo e maiale al cartoccio. Un piatto a base di carne cotto in modo speciale e poi servito con il contorno di patate saporite. Come sempre le ricette di Barzetti a La prova del cuoco sono sempre originali tutte da provare. Questa volta aggiungiamo alle ricette La prova del cuoco di Mr Alloro non un risotto ma un secondo piatto a base di carne di manzo e di maiale. Carne al cartoccio per tutti, ecco la ricetta La prova del cuoco del venerdì di Mr Alloro.

LA RICETTA DI BARZETTI MANZO E MAIALE AL CARTOCCIO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 7 FEBBRAIO 2020

Ingredienti: 1,5 kg di aletta di manzo o punta di cappello del prete, 1,5 kg di coppa di suino, farina fine di mais, 200 g di burro, scorza di 1 limone, 1 cucchiaino di the affumicato, 4 cucchiai di miele di tiglio, finocchietto, timo, maggiorana, santoreggia, foglie di sedano, olio evo, pepe, sale grosso

Per il contorno: 1 kg di patate a pasta gialla, 1 cucchiaio di strutto, 1 cucchiaio di burro, timo, sale, 1 cucchiaio di aceto di vino





Preparazione: passiamo nella farina di mais le carne e poi mettiamo in padella con un filo di olio e la noce di burro, facciamo quindi intiepidire e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Condiamo con burro e sale frullato con tutte le erbe aromatiche elencate, anche con il the affumicato. Aggiungiamo altro finocchietto e due noci di burro, chiudiamo nella carta forno e poi nella carta alluminio, ben stretto. Disponiamo nella casseruola di ghisa con il coperchio e mettiamo in forno a 180 gradi per minimo tre ore. Lasciamo poi nel forno.

Portiamo quasi a cottura le patate nell’acqua bollente acidula, scoliamo e passiamo on padella con lo stesso sale aromatizzato. Serviamo la carne sbriciolata e condita con un po’ di olio, completiamo con le patate.