Pollo fritto al limone, ricette Cotto e Mangiato

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta del pollo fritto al limone di oggi 13 maggio 2020, è il secondo piatto che ha preparato Tessa Gelisio nella sua cucina per Studio Aperto. Un piatto molto semplice, il gusto del limone e poi il fritto, immaginate il sapore, ma se vogliamo più sapore di limone e un profumo più intenso aggiungiamo anche la salsina al limone. La salsina la lasciamo addensare pochi minuti sul fuoco e sarà pronta. Tra le ricette Cotto e Mangiato questa è perfetta per tutte le stagioni, il pollo fritto ottimo sia in inverno che in estate. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato.

LA RICETTA DEL POLLO FRITTO AL LIMONE – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti per 4 persone: 400 g di bocconcini di pollo, 2 uova, 2 limoni, farina, pane grattugiato, olio di arachidi – Per la salsina: 2 limoni (scorza e succo), 2 cucchiai di miele, 4 cucchiai di farina e sale

Preparazione: grattiamo la scorza di due limoni e prendiamo il succo. Al succo di limone aggiungiamo sale, pepe, la scorza grattugiata e le erbette tritate, mescoliamo.

Tagliamo a bocconcini il pollo e facciamo macerare nel sughetto appena preparato, lasciamo per 1 ora. Passiamo poi i bocconcini di pollo prima nella farina e poi nelle 2 uova sbattute con un po’ di sale. Passiamo infine nel pane grattugiato. Friggiamo il pollo in abbondante olio di arachidi bollente. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Possiamo anche completare il secondo piatto con la salsina al limone: spremiamo altre due limoni e grattugiamo la scorza, emulsioniamo con due cucchiai di miele e 4 cucchiai di farina, versiamo il tutto nella padella sul fuoco e facciamo andare, se necessario aggiungiamo un po’ di acqua. Serviamo il pollo fritto con la cremina. Da servire caldo o freddo, sarà sempre buonissimo.