Cotto e Mangiato: la ricetta melanzane alla parmigiana con brie

Quasi tempo di melanzane e la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato è una buonissima parmigiana di melanzane o melanzane alla parmigiana ma con il formaggio brie. Tessa Gelisio ci delizia con un secondo piatto sempre goloso ma la sua versione delle melenzane alla parmigiana è veloce e non c’è fiordilatte ma brie, pezzetti di questo formaggio o simile. Il sugo di pomodoro cotto mentre friggiamo o grigliamo le melanzane e poi la cottura, anche questa veloce, in forno e la ricetta è completa, la parmigiana di melanzane Cotto e Mangiato è pronta per il pranzo o la cena di tutta la famiglia. Ecco la ricetta di oggi 14 maggio 2020.

LA RICETTA DELLE MELANZANE ALLA PARMIGIANA – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 1 kg di melanzane, 1 kg di passata di pomodoro, olio per friggere, 200 g di formaggio tipo brie, 1 spicchio di aglio, aceto, formaggio grattugiato e rosmarino q.b.

Preparazione: laviamo le melanzane, le tagliamo tutte a fette per la lunghezza, tutte dello stesso spessore, le passiamo solo nella farina e le friggiamo. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Se vogliamo una versione più leggere non le friggiamo ma le cuociamo sulla griglia.

Passiamo alla preparazione del sugo che facciamo con olio di oliva, 1 spicchio di aglio e il rosmarino tritato, sfumiamo con poco aceto bianco e aggiungiamo poi tutta la polpa di pomodoro, mescoliamo e facciamo cuocere per 20 minuti circa, non dimentichiamo di salare ma facciamo attenzione perché la passata è già un po’ salata.

Disponiamo nella teglia gli strati, iniziamo dal sugo quindi le melanzane fritte o grigliate, i pezzettini di formaggio tipo brie, aggiungiamo del formaggio grattugiato e poi sugo, altre melanzane e così via fino a terminare gli ingredienti. L’ultimo strato sarà di pomodoro e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti minimo.