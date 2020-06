Nuove Ricette all’italiana: filetti di manzo in camicia di speck di Anna Moroni

Dalle Ricette all’italiana di oggi 10 giugno 2020 di Anna Moroni la ricetta dei filetti di manzo allo speck. Sono dei golosi medaglioni di carne che Anna Moroni prepara per i pranzi speciali. Come sempre con i consigli delle ricette di Anna Moroni tutto è semplice da preparare e anche questi medaglioni di carne con lo speck si preparano in poco tempo. Facciamo solo attenzione alla cottura sia della carne che alla preparazione della riduzione di vino rosso. Cottura in forno per i filetti di manzo visti oggi a Ricette all’italiana. Non perdete le altre ricette in tv di Anna Moroni.

RICETTE ALL’ITALIANA, LA RICETTA DI ANNA MORONI DEI FILETTI DI MANZO ALLO SPECK

Ingredienti: 4 filetti di manzo, 12 fette di speck Alto Adige IGP, 1 scalogno, mezzo litro di vino rosso, 2 fette di pancarrè senza crosta, 1 cucchiaio di cacao amaro, timo, maggiorana e salamoia

Preparazione: iniziamo dalla riduzione e versiamo un filo di olio nel pentolino con lo scalogno a fette, facciamo soffriggere e aggiungiamo le erbette, lasciamo andare e aggiungiamo il vino rosso. Aggiungiamo il cacao amaro in polvere, facciamo ridurre, deve cuocere 10 minuti.

Togliamo la crosta al pancarrè e li tostiamo, frantumiamo e frulliamo con il mixer a immersione aggiungendo la salamoia, ovvero un sale aromatizzato con varie spezie. Frulliamo aggiungendo un filo di olio di oliva. Versiamo il composto appena frullato nel piatto e passiamo dentro i medaglioni di carne.

Avvolgiamo adesso i medaglioni nelle fette di speck. Disponiamo i medaglioni nella teglia. Mettiamo in forno a 200 gradi già raggiunti, facciamo cuocere per 10 minuti.

Condiamo i fagiolini lessati con olio, basilico, aglio, limone e serviamo accanto ai filetti di manzo completando con la riduzione di vino rosso. Un pranzo o una cena da provare.