Insalata Oliver di Anna Moroni, la ricetta con pollo e patate per Ricette all’italiana

La ricetta dell’insalata con pollo e patate di Anna Moroni è una delle Ricette all’italiana di oggi 8 giugno 2020, è la ricetta dell’insalata Oliver. Patate lessate, pollo lessato, le uova sode, capperi dissalati, cetriolini sotto aceto e poi aggiungiamo maionese e panna acida. Anna Moroni su Rete 4 ci mostra come si prepara ogni cosa. Questa settimana è il turno della bellissima Annabruna in cucina ma a distanza da Annina. Risultato perfetto anche oggi, con Ricette all’italiana e Anna Moroni anche Annabruna sta diventando bravissima in cucina. Ecco la ricetta dell’insalata di Anna Moroni per Ricette all’italiana, la ricetta con patate e pollo.

RICETTE ALL’ITALIANA – LA RICETTA DI ANNA MORONI DELL’INSALATA DI POLLO E PATATE

Ingredienti: 600 g di petto di pollo lessato, 100 g di cetriolini sottaceto, 300 g di patate lesse, olive verdi, 2 uova sode e capperi

Per la maionese: 1 uovo intero, sale, succo di limone e 250 g di olio di mais

Per la panna acida: 50 g di yogurt intero naturale, 50 g di panna fresca, succo di limone, sale e aneto

Preparazione: mettiamo le uova nel pentolino con l’acqua fredda, dal bollore facciamo cuocere 7 minuti e facciamo raffreddare nell’acqua.

Facciamo la maionese e versiamo nel bicchiere alto l’uovo intero, un pizzico di sale e iniziamo a frullare con il mixer a immersione e quando diventa chiaro versiamo l’olio a filo ma sempre continuando a frullare. Spremiamo meno di metà limone e versiamo il succo nella maionese, mescoliamo.

Abbiamo già lessato le patate, pelate e tagliate a dadini. Sgusciamo le uova sode e le tagliamo a fette. Abbiamo il petto di pollo già lessato e lo tagliamo a pezzetti. Nella ciotola versiamo il pollo, le patate, i capperi dissalati sotto l’acqua corrente, aggiungiamo le olive verdi a fettine, i cetriolini a pezzi, le uova sode, amalgamiamo e aggiungiamo la maionese, amalgamiamo con delicatezza. Facciamo insaporire il tutto.

Prepariamo la panna acida: nella ciotola versiamo lo yogurt, aggiungiamo la panna fresca, sale, un po’ di succo di limone, meno di metà limone. Mescoliamo e completiamo con l’aneto tritato al coltello.

Nel piatto scelto, che sia grande, versiamo l’insalata, decoriamo intorno con la lattuga o altro. Copriamo con la panna acida.