Ricette all’italiana: caponata di pesce spada di Anna Moroni

Ottima la caponata di pesce spada di Anna Moroni vista a Ricette all’italiana oggi 19 giugno 2020. Una caponata con il pesce spada, Anna suggerisce questo come il piatto dell’estate. Una ricetta siciliana e Anna Moroni ha il suo modo di eseguirla. Come sempre la maestra in cucina di Ricette all’italiana cuoce le verdure tutte separate. Il suggerimento è di cucinare le verdure in abbondanza perché dobbiamo aggiungere l’aceto che farà conservare il tutto per più giorni. Avremo quindi un contorno ottimo per più giorni. Una caponata di pesce con melanzane, peperone, cipolla, sedano, pomodoro e Annina aggiunge anche le mandorle e ovviamente i capperi e le olive. Se volete aggiungete anche del peperoncino. Ecco la ricetta della caponata di pesce spada di Anna Moroni.

CAPONATA DI PESCE SPADA DI ANNA MORONI – LE RICETTE ALL’ITALIANA DI OGGI 19 GIUGNO 2020

Ingredienti: 600 g di pesce spada, 2 melanzane, 2 zucchine, 1 peperone rosso, 1 cipolla rossa di Tropea, 2 coste di sedano, 150 g di polpa di pomodoro, capperi dissalati, olive verdi, mandorle a scaglie, peperoncino, aceto bianco, sale, pepe, olio di oliva e 1 cucchiaio di zucchero

Preparazione: laviamo e tagliamo a pezzetti melanzane, peperone e zucchine, cuociamo in padella con un po’ di olio ma separati.

In una padella grande versiamo un po’ di olio e aggiungiamo la cipolla, aggiungiamo anche un filino di acqua per lasciarla morbida. Puliamo il sedano, dobbiamo togliere i filamenti, tagliamo a dadini e poi aggiungiamo alla cipolla quando sarà pronta. Tagliamo la mandorla a pezzi, usiamo quelle con la pelle.

Nella padella grande aggiungiamo peperone, zucchine e melanzane già cotti, facciamo insaporire, saliamo, pepiamo e dopo un po’ aggiungiamo il pomodoro a pezzetti. Aggiungiamo dopo un po’ anche le olive denocciolate e a fettine e i capperi dissalati, mescoliamo e uniamo le mandorle a scaglie.

In una padella piccola versiamo lo zucchero, facciamo andare e aggiungiamo l’aceto

In un’altra padella ben calda versiamo il pesce spada a dadini e aggiungiamo pepe fresco appena macinato, un filo di olio e poi sfumiamo con un po’ di vino. Aggiungiamo il caramello nella padella grande e poi aggiungiamo anche il pesce spada scottato, facciamo insaporire e serviamo.