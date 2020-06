Anna Moroni prepara il roast beef all’inglese con le patate duchessa: Ricette all’italiana

Dalla puntata di Ricette all’italiana oggi 24 giugno 2020 la ricetta del roast beef all’inglese con le patate duchessa. Un’ottima ricetta di Anna Moroni oggi che ci ha deliziato con le fette di roast beef e le patate duchessa. Anna Moroni questa settimana fa lezioni di cucina alla bella Annabruna che diventa sempre più brava tra un piatto e l’altro. E’ facile fare le patate duchessa con Anna Moroni ma anche preparare un ottimo roast beef, occorre solo un po’ di attenzione. Seguiamo nel dettaglio i consigli di Anna Moroni dalle nuove Ricette all’italiana, avremo un bel pranzo o una bella cena.

DA RICETTE ALL’ITALIANA IL ROAST BEEF ALL’INGLESE CON PATATE DUCHESSA DI ANNA MORONI

Ingredienti: 1 kg di roast beef, pepe, sale, olio di oliva, burro

Per le patate duchessa: 50 g di burro, 500 g di patate lesse, 3 tuorli d’uovo, 70 g di parmigiano, sale, pepe e noce moscata

Preparazione: mettiamo il tegame sul fuoco e facciamo scaldare, aggiungiamo un po’ di olio e un pezzo di burro. Prendiamo il pezzo di carne e lo leghiamo con lo spago per alimenti. Passiamo un po’ di pepe sulla carne e mettiamo la carne nel tegame, facciamo sigillare. Si deve rosolare su tutti i lati. Togliamo la carne dal tegame e versiamo la teglia con tutto il sughetto. Aggiungiamo un po’ di sale grosso e mettiamo subito in forno. Anna non ha dato il tempo di cottura.

Passiamo alle patate che abbiamo già lessato, pelato e schiacchiato. Versiamo in una ciotola e aggiungiamo i tuorli, il parmigiano grattugiato, il sale, il burro morbido e la noce moscata grattugiata. Amalgamiamo benissimo il tutto. Versiamo il composto nella sacca da pasticceria con il beccuccio. Appoggiamo il beccuccio sulla teglia, schiacciamo e creiamo le patate duchessa, ovviamente rigate. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e schiacciamo un po’ la punta delle patate. Mettiamo a 180 – 200 gradi per soli 10 minuti e non di più. Tagliamo a fette la carne e serviamo con il sughetto e con le patate duchessa.