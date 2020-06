Polpo ripassato in padella, la ricetta con o senza peperoncino

Con questa ricetta del polpo lessato e ripassato in padella verrà la voglia di mangiare il polpo anche a chi non gradisce le ricette di pesce. Questo è invece un secondo piatto molto gustoso, possiamo preparare il polpo in padella con o senza peperoncino, quindi piccante o meno. Dopo avere lessato il polpo dobbiamo far soffriggere l’olio con un po’ di aglio e peperoncino, poi aggiungiamo il polpo e facciamo bene insaporire girandolo più volte in padella, facendo formare la crosticina. Un piatto da servire con un contorno di patate in padella o crema di patate ma anche con un’insalata fresca se è estate. Non perdete questa ricetta con il polpo, facile, veloce ma molto golosa.

LA RICETTA DEL POLPO LESSATO E RIPASSATO IN PADELLA

Ingredienti per 4 persone: 1 polpo di media grandezza, prezzemolo, olio di oliva, pepe, sale, spicchi di aglio e peperoncino

Preparazione: puliamo il polpo e lo mettiamo a cuocere in acqua salata con pepe, olio e aceto. Il tempo di cottura è di circa 20 – 25 minuti ma controlliamo con la forchetta quando raggiunge la giusta morbidezza.

Scoliamo il polpo e tagliamo i tentacoli. Versiamo abbondante olio di oliva in una padella antiaderente, facciamo soffriggere più spicchi di aglio, attenzione a non bruciarli. Se vogliamo il polpo piccante aggiungiamo anche del peperoncino fresco a pezzetti.

Aggiungiamo i tentacoli in padella con l’olio bollente e giriamoli più volte fino a quando si forma la crosticina. Terminiamo con il prezzemolo tritato. Serviamo i tentacoli con l’olio che non andrà sprecato perché dall’ottimo sapore. Possiamo anche servire su una base di crema di patate. Per fare la crema di patate basta lessare e schiacciare le patate, condirle con sale, pepe, olio, prezzemolo, timo e rosmarino tritati e amalgamare bene il tutto aggiungendo anche un po’ di brodo vegetale perché il risultato non deve essere molto denso.

