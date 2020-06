Orecchiette con polpettine e pomodori: ricette La prova del cuoco

Che ottimo primo piatto a La prova del cuoco oggi 15 giugno 2020 con Michelangelo Sparapano e la ricetta delle orecchiette con le polpettine fritte e i pomodori al forno. Un piatto di pasta facile da preparare ma se per le polpette è necessario poco tempo, per i pomodori al forno iniziamo un po’ prima a cucinare. Avremo le orecchiette La prova del cuoco condite con polpettine di pane e pomodori al forno, una vera delizia per tutta la famiglia. Michelangelo Sparapano ancora una volta ci regala una ricetta facile per un primo piatto gustoso. Grandi emozioni anche per lo chef che oggi ha ricevuto un dolce messaggio dalla moglie e dal figlio, anche questo è La prova del cuoco. Ecco come si fanno le sue orecchiette al pomodoro e polpette.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 15 GIUGNO 2020 – LA RICETTA DELLE ORECCHIETTE CON POLPETTINE FRITTE E POMODORI

Ingredienti per le orecchiette dalle ricette La prova del cuoco: 300 g di orecchiette fresche

Per i pomodori: 600 g di datterini, 70 g di pecorino, 30 g di capperi, 1 spicchio di aglio, basilico, origano, sale, olio di oliva

Per le polpette di pane: 2 uova, prezzemolo trotato, 50 g di pecorino, 200 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio di aglio, 300 g di pane raffermo, 1 bicchiere di latte, pane grattugiato, sale, pepe e olio per figgere

Preparazione: laviamo i pomodori e li tagliamo a metà, disponiamo sulla teglia da forno e condiamo con origano, aglio tritato, basilico, pecorino grattugiato, capperi tritati sale e un bel po’ di olio di oliva. Facciamo cuocere in forno a 160 gradi per circa 1 ora ma controlliamo spesso.

Passiamo alle polpettine e nella ciotola versiamo acqua e latte e ammolliamo il pane per 5 minuti, strizziamo e mettiamo in un’altra ciotola ben spezzettato con le uova, i formaggi grattugiati, l’aglio e il prezzemolo già tritati, mescoliamo bene il tutto e facciamo riposare. Formiamo poi delle piccole polpettine che passiamo nel pane grattugiato e poi friggiamo in abbondante olio caldo, scoliamo su carta da cucina.

Cuociamo le orecchiette in abbondante acqua salata e scoliamo al dente. Versiamo i pomodorini cotti in padella e facciamo saltare le orecchiette, aggiungiamo le polpettine fritte. Serviamo con del basilico fresco.