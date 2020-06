Anna Moroni, la crostata alla marmellata da Ricette all’italiana

La ricetta della crostata di marmellata di Anna Moroni oggi 15 giugno 2020 per Ricette all’italiana è il dolce da non perdere. Anna Moroni ancora una volta ci mostra come si fa la pasta frolla, preferisce poi la marmellata di albicocche mentre Annalisa Mandolini sceglie quella di fragole anche se avrebbe preferito quella di amarene. Voi scegliete la marmellata che preferite e avrete la crostata di Anna Moroni perfetta da gustare a merenda o a colazione. Un dolce perfetto in qualunque stagione, un dolce delizioso per la famiglia ancora una volta dalle nuove Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA 15 GIUGNO 2020 – LA RICETTA DELLA CROSTATA CON LA MARMELLATA DI ANNA MORONI

Ingredienti: 300 g di farina 00, 150 g di burro, 150 g di zucchero, 1 uovo intero, 1 rosso d’uovo, buccia di limone grattugiata, marmellata q.b. e un pizzico di sale

Preparazione: versiamo la farina sul piano di lavoro. (Se vogliamo fare la frolla al cacao basta sostituire 50 g di farina con 50 g di cacao amaro in polvere). Con la farina facciamo la classica fontana e al centro versiamo lo zucchero e il burro a pezzetti, amalgamiamo velocemente lo zucchero con il burro e aggiungiamo un uovo intero e un rosso, un pizzico di sale e la buccia di limone grattugiata. Con una forchetta battiamo un po’ l’uovo e poi includiamo tutta la farina. Impastiamo velocemente e avvolgiamo schiacciata nella carta forno o nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti. Possiamo anche congelare la pasta frolla, Anna Moroni dice che sarà anche più buona.

Togliamo dal frigo e la stendiamo con il matterello, abbastanza spessa. Foderiamo la teglia con la frolla lasciando sotto la carta forno, abbiamo il nostro guscio anche con un po’ di bordo. Tagliamo la carta forno in eccesso. Stendiamo la marmellata, Anna preferisce quella di albicocche, lasciamo libero un po’ di bordo.

Con l’impasto avanzato facciamo le strisce di 2 cm di larghezza e disponiamo diagonali sulla crostata, richiudiamo sopra la marmellata il bordo della crostata. Spennelliamo le strisce e il bordo con il tuorlo battuto con un pochino di latte. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 35 – 40 minuti. Facciamo raffreddare e se vogliamo completiamo con lo zucchero a velo.