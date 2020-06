Torta con le ciliegie in padella, la ricetta di Luisanna Messeri

Una nuova torta in padella ed è la torta con le ciliegie di Luisanna Messeri, la torta ciliegiosa in padella. “La campagna e nel pieno della sua potenza, della sua bellezza e il verde rigoglioso è foriero di bontà e frutti. Qua quando arriva il sabato viene subito voglia di preparare una buona torta per la colazione di domani mattina. E quale miglior modo se non di cucinarla in un tegame anzi meglio in una padella?” scrive Luisanna Messeri sul suo profilo Instagram ed è infatti lì che ha suggerito la ricetta di questa torta in padella fatta con le ciliegie, un dolce da provare.

RICETTA TORTA CILIEGIOSA IN PADELLA DI LUISANNA MESSERI

Ingredienti: ciliegie, 3 uova, 150 g di zucchero di canna, 50 ml di olio, 50 ml di latte, mezzo limone, pizzico di sale, 200 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci – Inoltre, burro, altro zucchero di canna e zucchero a velo

Preparazione: laviamo bene le ciliegie, le asciughiamo e le snoccioliamo. Nella ciotola montiamo 3 uova intere con lo zucchero di canna, aggiungiamo poi l’olio e il latte, mescoliamo e aggiungiamo anche la buccia grattugiata di mezzo limone e il suo succo, mescoliamo ancora. Uniamo un pizzico di sale, che nei dolci non può mai mancare. Adesso possiamo aggiungere la farina; Luisanna ha usato la farina tipo 2 a cui ha aggiunto anche la mezza bustina di lievito per dolci. Mescoliamo ancora.

Utilizziamo una padella antiaderente del diametro di 26 cm, imburriamo e foderiamo con la carta forno. Sul fondo disponiamo in cerchio tutte le ciliegie e spolveriamo con lo zucchero di canna. Sopra versiamo tutto il composto preparato. Copriamo con il coperchio e cuociamo a fiamma bassissima, con lo spargifiamma, cuociamo per 35/40 minuti. Rovesciamo e teniamo sul fuoco altri 5 minuti. Togliamo dal fuoco e facciamo intiepidire, disponiamo nel vassoio e completiamo con lo zucchero a velo ed è pronta.