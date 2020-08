Melanzane ripiene alla napoletana, ricette Cotto e Mangiato

Sono buonissime le melanzane ripiene e dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta delle melanzane ripiene alla napoletana, un secondo piatto goloso sempre e per tutta la famiglia. Il ripieno delle melanzane alla napoletana suggerito da Tessa Gelisio è davvero molto semplice, niente carne ma utilizziamo la polpa delle melanzane, la polpa di pomodoro, anche formaggio grattugiato, olive denocciolate, mollica di pane e poco altro. Purtroppo per fare questa ricetta Cotto e Mangiato dobbiamo accendere il forno anche se è possibile la cottura in padella. Gratinate però saranno le melanzane ripiene più golose tra tutte. Ecco la ricetta Cotto e mangiato tra le tate ricette con le melanzane.

MELANZANE RIPIENE ALLA NAPOLETANA – LE RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti: 3 melanzane, 200 g di polpa di pomodoro, 80 g di olive taggiasche, 20 g di mollica di pane, 30 g di capperi, 2 o 3 acciughe sotto sale, sale, pepe e 100 g di pecorino grattugiato

Preparazione: laviamo le melanzane, non togliamo la buccia, le tagliamo a metà per la lunghezza e le svuotiamo senza rovinarle, avremo i classici gusci. La polpa delle melanzane la tritiamo al coltello e condiamo con sale e pepe.

In padella facciamo soffriggere lo spicchio di aglio con un po’ di olio di oliva, uniamo le acciughe e le facciamo sciogliere. Aggiungiamo poi la polpa delle melanzane, la polpa di pomodoro, poi dopo un po’ la mollica di pane sbriciolata, il sale e completiamo la cottura. Uniamo le olive denocciolate e tagliate a pezzetti, i capperi tritati, il formaggio grattugiato invece lo aggiungiamo fuori dal fuoco e poi anche il prezzemolo. Farciamo i gusci delle melanzane con il ripieno appena preparato, condiamo ancora con sale, pepe e olio di oliva. Disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti circa.