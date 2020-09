Polpettone di pollo farcito, la golosa ricetta di Diego Bongiovanni (Video)

La ricetta del goloso polpettone di pollo farcito di Diego Bongiovanni è il secondo piatto da non perdere, perfetto per la cena e il pranzo, perfetto da gustare sia freddo che caldo. E’ una delle ricette Instagram che Diego Bongiovanni suggerisce sul suo profilo social, una vera bontà per tutta la famiglia. Contorno di pomodorini freschi o patate ma va benissimo tutto ciò che ci piace. Il polpettone fatto con la carne di pollo o con la carne di tacchino con un ripieno di frittata, mozzarella, carote bollite e parmigiano o altro formaggio da grattugiare. Seguite il video per scoprire tutta la ricetta di Diego Bongiovanni e avremo un ottimo polpettone per tutta la famiglia.

RICETTE INSTAGRAM DIEGO BONGIOVANNI – LA RICETTA DEL POLPETTONE DI POLLO FARCITO

Ingredienti: 500 g di carne di pollo, 200 g di pane inzuppato, 2 uova, 100 g di parmigiano, sale, pepe, basilico, funghi secchi

2 frittate sottili, 2 mozzarelle, 2 carote bollite, 50 g di parmigiano

Per seguire la preparazione del polpettone farcito di Diego Bongiovanni cliccate sul video in basso. Diego come sempre chiede di condividere i suoi video sui social in questo modo può raggiungere più persone.

Una base di carne bianca e Diego Bongiovanni utilizza carne di pollo o tacchino. Possiamo usare le confezioni di carne macinata o possiamo farla macinare dal macellaio di fiducia. Spiega però che è un po’ complicato per i macellai e nel video spiega il motivo. Richiama anche l’attenzione sulla carne che costa troppo poco, non è possibile sia buona perché per allevare i polli costa.

Formaggio grana o formaggio parmigiano, non fatelo mancare nel polpettone, va benissimo anche altro tipo di formaggio se l’abbiamo già in frigo. Aggiunge anche del basilico, ovviamente pane bagnato nell’acqua e l’idea è quella di mettere anche dei funghi porcini. Il ripieno è semplice e goloso, tutto da copiare.