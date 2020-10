Filetto di maialino ai tre pepi, la ricetta di Michele Farru da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del filetto di maialino ai tre pepi è una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 ottobre 2020. Una new entry nel cast di Antonella Clerici ed è Michele Farru che dalle Sardegna ci regala la ricetta del filetto di maialino ai tre pepi, dei funghi e anche delle patate che prima lessa e poi mette in forno. Come sempre tutte ottime ricette per E’ sempre mezzogiorno. “Se non sono sereno il cibo non viene bene” sottolinea Michele Farru mentre racconta non solo il piatto che sta preparando ma anche un po’ della sua vita. Ecco la ricetta di oggi con Antonella Clerici in cucina, il filetto di maiale con funghi e patate.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 6 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEL FILETTO DI MAIALINO AI TRE PEPI

Ingredienti, li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il filetto di maiale in due pezzi e passiamo su una base di pepe in grani, li usiamo subito tutti e tre. In padella ben calda scottiamo velocemente il filetto con uno spicchio di aglio vestito, saliamo. Mettiamo in forno 20 minuti a 120 gradi. Ricette E’ sempre mezzogiorno: tortelloni di patate di Daniele Persegani

Puliamo i funghi a tagliamo a fette grosse. Nella stessa padella dove sabbiamo scottato la carne versiamo un po’ di olio di oliva, il timo, aggiungiamo i funghi.

Un trito di sedano, carota e cipolla lo facciamo soffriggere in pentola con un po’ di olio, lo spicchio di aglio in camicia, salvia e rametto di rosmarino, aggiungiamo anche gli scarti del filetto di maialino. Solo dopo sfumiamo con il vino rosso. Aggiungiamo poi un po’ di acqua e lasciamo andare. Quando è pronto e bolle aggiungiamo nella pentola un po’ di farina e olio mescolati insieme. Mescoliamo, saliamo e dopo poco è pronto.

Facciamo lessare le patate, peliamo e tagliamo a fette, mettiamo in teglia, condiamo con olio, aglio, rosmarino, sale e mettiamo in forno fino a quando si rosolano, 170 gradi per 25 minuti.

Tagliamo il maialino a fette ben spesse, completiamo con senape anziana e terminiamo in padella con i funghi o nel fondo in pentola. Pochi minuti e tutto è pronto. Serviamo la carne con le patate e i funghi.