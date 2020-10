Mauro e Mattia Improta, la ricetta dei calamari ripieni: E’ sempre mezzogiorno

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 9 ottobre 2020 la ricetta dei calamari ripieni di Mauro Improta. Non solo un’altra ottima ricetta di Mauro Improta ma in cucina con Antonella Clerici c’è anche il figlio Mattia e lo spettacolo è assicurato. Bravura e simpatia, c’è tutto quando a E’ sempre mezzogiorno arrivano gli Improta. Oggi la ricetta dei calamari ripieni conquista ancora una volta tutti. Calamari ripieni in modo semplice, cotti nel sugo di pomodoro e poi come contorno una golosa crema di patate. Mauro e suo figlio Mattia consigliano come potrebbe essere un pranzo completo condendo la pasta con la salsa. Ecco la ricetta per fare i calamari ripieni di oggi per E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DEI CALAMARI RIPIENI DI MAURO IMPROTA

Ingredienti: 4 calamari di media grandezza, 50 g di uvetta, 1 cespo di scarola, 200 g di pane raffermo, 200 ml di latte, 100 g di provolone dolce, 200 g di provola affumicata, 1 tuorlo, 500 ml di passata di pomodoro, 10 pomodori datterini, 2 spicchi di aglio, olio di oliva, sale, pepe

Per la crema di patate: 2 patate bollite, 300 ml di latte, scorza di limone nio, sale e olio di oliva

Preparazione: puliamo i calamari, le teste le tagliamo a pezzettini e le mettiamo in padella con un po’ di olio e gli spicchi di aglio.

In un’altra padella prepariamo la salsa con lo spicchio di aglio, olio e passata di pomodoro, saliamo e facciamo cuocere.

Nella ciotola ammolliamo il pane raffermo con del latte,

Tagliamo a pezzettini la scarola già lessata in acqua e sale, aggiungiamo al pane che ha assorbito tutto il latte, mescoliamo, uniamo il tuorlo. Aggiungiamo la scamorza a dadini. Aggiungiamo anche la parte del calamaro saltato in padella. Uniamo il formaggio grattugiato, l’uvetta ammollata, pepe e mescoliamo bene il tutto. Versiamo tutto il ripieno nella sacca per farcire i calamari ma possiamo aiutarci anche semplicemente con il cucchiaio. Chiudiamo i calamari con lo stecchino e adagiamo nella padella con il sugo di pomodoro.

Facciamo la crema di patate con patate schiacciate, latte, sale e scorza di limone, alla fine anche l’olio di oliva.

Tagliamo i calamari cotti a fette spesse e serviamo con una base di crema di patate e sopra altro sughetto di pomodoro.