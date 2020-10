Per E’ sempre mezzogiorno la ricetta salata della créme brulée di Zia Cri (Foto)

Créme brulée di stracchino di zia Cri è la ricetta di oggi 9 ottobre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ una versione salata del classico dolce créme brulée, una versione davvero speciale a cui zia Cristina aggiunge anche i fichi. Come sempre è semplice seguire le ricette di E’ sempre mezzogiorno, tutto è spiegato nel dettaglio e in poco tempo scopriamo la preparazione della créme brulée salata con lo stracchino. E’ una ricetta perfetta per gli antipasti ma può essere anche una golosità da servire in ogni altro momento. Non perdete questa e le altre ricette di zia Cri e di Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DI ZIA CRI DEL CREME BRULEE PER LE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo scaldare il latte con la panna, aggiungiamo sale e pepe e poi anche lo stracchino che facciamo sciogliere ma attenzione non facciamo bollire, restiamo sui 70 gradi ma non è necessario usare il termometro.

A parte mettiamo la gelatina in fogli in acqua fredda, scoliamo, strizziamo e aggiungiamo al composto con la panna, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Per i fichi: vino passito, zucchero e un po’ di pepe, tutto nel pentolino e facciamo ridurre. Se non abbiamo molto tempo aggiungiamo un po’ di fecola di mais.

Versiamo il composto con la panna nella teglia rettangolare e mettiamo in forno a 140 gradi per 40 – 50 minuti, una cottura lenta e senza bagnomaria. Facciamo poi raffreddare.

Tagliamo i fichi a spicchi con tutta la buccia e mettiamo in padella, aggiungiamo il rametto di rosmarino e parte della riduzione preparata prima con il vino. Aggiungiamo pepe macinato fresco, lasciamo andare. togliamo la teglia dal forno e versiamo sopra i fichi con il sughetto ed la creme salata al formaggio è pronta.