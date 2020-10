Costoletta alla milanese di E’ sempre mezzogiorno, ricetta di zia Cri e Biagiarelli

La ricetta per fare la costoletta alla milanese perfetta è di Lorenzo Biagiarelli e a E’ sempre mezzogiorno oggi 14 ottobre 2020 è zia Cri a prepararla in cucina. Puntata difficile oggi per Antonella Clerici dopo la notizia della morte di Gianfranco de Laurentis e Lorenzo Biagiarelli e zia Cri riescono a prendere in mano la situazione, non solo nello spiegare la ricetta e da dove arriva la costoletta alla milanese. Risultato goloso con semplici passaggi e in più il tocco finale del limone. Si raccomanda di seguire solo alla fine la carne, anche la doppia panatura e ovviamente di friggere nel burro chiarificato. Non perdete questa e le altre ricette in tv di oggi con E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DELLE COSTOLETTE ALLA MILANESE DI LORENZO BIAGIARELLI E ZIA CRI – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 14 OTTOBRE 2020

Ingredienti: 4 costolette di vitello (da 250 g ciascuna), 4 uova, 400 g di pane grattugiato e 400 g di burro chiarificato

Preparazione: scegliamo le costolette di vitello, quindi la carne con l’osso. L’importate è fare una doppia panatura, questo è il primo consiglio. Sbattiamo le uova intere nella ciotola. In un altro piatto versiamo il pane grattugiato. Passiamo le costolette prima nelle uova e poi nel pangrattato quindi ancora nelle uova e ancora nel pane grattugiato.

Versiamo in padella il burro chiarificato, questo il secondo consiglio di Biagiarelli per una riuscita perfetta. Friggiamo le costolette e facciamo ben dorare su ambo i lati. Se necessario aggiungiamo in cottura altro burro ma un pezzetto alla volta. Scoliamo la carne fritta sulla carta da cucina se necessario. Saliamo solo alla fine e completiamo nel piatto il limone aggiunto nel modo che preferiamo, tipo caviale succo di limone o le fettine di limone.