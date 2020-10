Cacio e pepe di Buzzi, la ricetta per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Tante le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 ottobre 2020 e la ricetta della cacio e pepe di Buzzi è da non perdere così come la golosa carbonara del giorno. Buzzi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha suggerito tutti i passaggi necessari per ottenere un perfetto risultato quindi la cremina golosa fatta il formaggio e il pepe fresco appena macinato. Se necessario aggiungiamo l’acqua di cottura e non dimentichiamo che è una cacio e pepe e che quindi dobbiamo aggiungerlo in gran quantità. Mezze maniche è la pasta suggerita da Buzzi ma ovviamente possiamo anche scegliere un altro formato. Non perdete questo primo piatto, la ricetta che oggi Buzzi ha suggerito a E’ sempre mezzogiorno. Come mostrato in diretta il primo è risultato in padella con un po’ troppo liquido, nessun problema perché basta lasciarlo ancora un po’ sul fuoco altro facendo saltare la pasta ed ecco che possiamo gustarla.

LA RICETTA CACIO E PEPE DI OGGI DALLE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti e preparazione: non saliamo l’acqua per la pasta, cuociamo le mezze maniche. In padella scaldiamo il pepe in grani che abbiamo pestato un po’. Scoliamo la pasta dopo solo 1 minuto di cottura e versiamo in padella con il pepe aggiungendo un po’ alla volta l’acqua di cottura, come si fa con i risotti.

Nella ciotola versiamo il pecorino grattugiato con un po’ di acqua fredda, mescoliamo. Dobbiamo ottenere una pastella compatta, aggiungiamo altro pepe macinato fresco, abbondante. Aggiungiamo il formaggio in padella con la pasta bollente, mescoliamo e se è troppo liquida mettiamo ancora sul fuoco per fare asciugare e ottenere saltando la giusta cremosità. Serviamo subito la golosa pasta cacio e pepe. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.