Yakitori di Hiro Shoda, la ricetta degli spiedini di pollo da E’ sempre mezzogiorno

La ricetta di Hiro Shoda per gli involtini di pollo, la ricetta degli yakitori per E’ sempre mezzogiorno. Torna nella cucina di Antonella Clerici lo chef giapponese che è stato capace di italianizzare le ricette giapponesi. Con i consigli di Hiro Shoda è semplice preparare gli involtini visti oggi 15 ottobre 2020 a E’ sempre mezzogiorno. Involtini, polpetta e bocconcini, fetta di limone e di cipolla e va tutto in forno. Un po’ di salsa di soia e se vogliamo anche la salsa di pomodoro può andare bene ma non è certo giapponese. Ecco la ricetta degli spiedini di pollo di Hiro Shoda. Non perdete le altre ricette in tv di Antonella Clerici.

RICETTE HIRO SHODA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEGLI INVOLTINI DI POLLO – YAKITORI

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il macinato di pollo, sale, pepe, un pizzico di aglio tritato, la cipolla tritata, lo zenzero, fecola di patate, pochissimi grammi e mescoliamo bene il tutto. Il segreto è di aggiungere una piccola quantità di fecola di patate. Ricetta torta di mele e birra di Zia Cri da E’ sempre mezzogiorno

Prendiamo un po’ di composto, più o meno 30 grammi, facciamo le polpettine.

Abbiamo il petto di pollo ovviamente senza pelle e tagliamo a fettine, farciamo con i pomodori secchi sott’olio macinati e il basilico fresco. Arrotoliamo e abbiamo gli involtini.

Tagliamo a bocconcini la coscia di pollo disossata. Tagliamo la cipolla rossa

Facciamo gli spiedini con il bocconcino di coscia di pollo, la cipolla, l’involtino e la fetta di limone, altro bocconcino di pollo, altra cipolla e la polpetta. Disponiamo gli spiedini sulla teglia foderata con la carta forno, sale, pepe, olio di oliva e 220 gradi per 10 massimo 15 minuti. Togliamo dal forno e spennelliamo con la salsa di soia ma per chi preferisce può usare la salsa di pomodoro.