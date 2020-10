Ricette E’ sempre mezzogiorno: guancia di manzo con polenta di Fabrizio Rebollini

Guancia di manzo brasata al vino rosso con la polenta è la ricetta di oggi 16 ottobre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta dello chef Fabrizio Rebollini, che vive con la mamma e la sorella che gli danno ancora la paghetta, ma sarà vero? Intanto le sue ricette per E’ sempre mezzogiorno sono facile e golose e oggi non perdiamo la ricetta del brasato con la polenta, la guancia di manzo brasato al vino rosso con la polenta. Il piatto perfetto con l’arrivo del freddo. Ecco la ricetta di oggi del manzo con la polenta di Rebollini. Dopo la ricetta di zia Cri delle pappardelle con la zucca e con la pancetta non perdiamo questa golosità di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI REBOLLINI DEL BRASATO CON POLENTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in padella scaldiamo un filino di olio di oliva e rosoliamo la guancia di manzo sui due lati. Tritiamo al coltello sedano, carota e cipolla, aggiungiamo alla carne in padella. Aggiungiamo in padella il vino e anche il brodo, facciamo cuocere coperto per qualche ora. Aggiungiamo anche rosmarino e alloro. La carne è cotta quando è morbida. Frulliamo le verdurine e abbiamo il sughetto denso.

Passiamo alla polenta: facciamo bollire l’acqua e versiamo a pioggia la polenta, mescoliamo e facciamo cuocere. Più cuoce e più diventa dolce, la polenta non scuoce, come aggiunge Fulvio Marino.

Tagliamo la carne a fette spesse, serviamo su una base di polenta ovviamente calda e completiamo con il sughetto, delle verdurine saltate in padella e un tocco di rosmarino. Non perdete questa e le altre ricette di Antonella Clerici.